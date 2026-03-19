Lennart Karl, el joven centrocampista del Bayern Múnich que recientemente cumplió 18 años, emerge esta temporada como una de las nuevas figuras del equipo, tras la lesión de Jamal Musiala en el pasado Mundial de Clubes. Karl ha sumado cuatro goles en la presente Champions League y se prepara para enfrentar en cuartos de final al Real Madrid, club al que declaró admirar públicamente a comienzos de año, unas palabras que posteriormente matizó con disculpas, según consignó el medio que provee la información.

El Bayern Múnich de Vicent Kompany se perfila como rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, en una eliminatoria en la que la ofensiva alemana se presenta como uno de los elementos más destacados. De acuerdo con el medio mencionado, el club bávaro ha consolidado un rendimiento goleador que supera los 130 tantos a falta de que finalice la temporada, con un promedio de 3,4 goles por encuentro. Hasta ahora, la escuadra suma 137 goles en todas las competiciones y solo ha sufrido dos derrotas en 40 partidos, con 34 victorias y cuatro empates.

Según detalló la fuente, el Bayern ha anotado 32 goles en 10 partidos durante la actual edición de la Liga de Campeones, donde solo el París Saint-Germain ha conseguido más goles (34), aunque el conjunto alemán destaca por una mejor media anotadora al haber disputado menos partidos. El avance ofensivo del conjunto muniqués se explica principalmente por la actuación de Harry Kane, quien lidera la tabla europea con 47 goles en la temporada. Kane acumula 10 de esos goles en Champions, cifra solo superada por Kylian Mbappé, que suma 13.

El tridente ofensivo del Bayern, completado por Michael Olise y Luis Díaz, suma cifras relevantes: Olise ha registrado 15 goles y 25 asistencias, mientras que Díaz contabiliza 22 goles y 15 asistencias hasta la fecha, datos que, según reportó la fuente, cimentan el ataque más productivo de Europa esta temporada. El Real Madrid tendrá el reto de frenar a estos jugadores para poder acceder por quinta vez en seis años a las semifinales del campeonato continental.

En la construcción de su juego, el Bayern también cuenta con jugadores jóvenes que han aportado frescura y gol, como el propio Lennart Karl. Asimismo, Joshua Kimmich, con 31 años, vive una de las mejores etapas de su carrera y dirige el equipo desde la medular, acompañado por Aleksandar Pavlovic, añadiendo equilibrio a una plantilla con orientación ofensiva, según informó el medio. Serge Gnabry, con ocho goles y 10 asistencias, se ha asentado en la mediapunta y destaca como generador de juego y llegada desde segunda línea.

Aunque las mayores virtudes del equipo se sitúan en el ataque, el apartado defensivo también ha registrado avances. De acuerdo con el reporte, solo Arsenal y Liverpool han recibido menos goles que el Bayern (10) en la actual Champions. La portería del equipo, alternada tras la lesión de Manuel Neuer, ha logrado 35 paradas, en contraste con las 64 intervenciones contabilizadas por Thibaut Courtois y Andrey Lunin en las filas del Real Madrid.

Entre los factores que han fortalecido la defensa del conjunto bávaro se encuentran la recuperación física del francés Dayot Upamecano y la incorporación de Jonathan Tah, quien llegó durante el pasado verano desde el Bayer Leverkusen. Las mejoras en la línea defensiva complementan el rendimiento atacante y refuerzan las opciones del Bayern en una temporada en la que también mantiene aspiraciones en la Bundesliga y la copa local.

El Bayern, con seis títulos continentales en su palmarés, busca su séptima ‘orejona’ seis años después del último triunfo, registrado en la temporada marcada por la pandemia. El medio destaca que, junto con Arsenal y Atlético de Madrid, el equipo de Múnich es uno de los pocos clubes europeos con opción de lograr un triplete en la presente campaña, logro que ya conquistó en 2013 y 2020.

El historial de enfrentamientos directos recientes entre Bayern y Real Madrid favorece al club español, que se impuso en las últimas cuatro ocasiones en rondas eliminatorias. Entre estos duelos destaca la semifinal de la edición 2023-2024, cuando Joselu Matu fue protagonista en el estadio Santiago Bernabéu. No obstante, según la información publicada, el rendimiento actual del equipo dirigido por Kompany y su fortaleza atacante posicionan al Bayern como favorito leve para avanzar a las semifinales.

El once muniqués combina experiencia y juventud, buscando mantener intactas sus opciones de alcanzar la final del torneo continental. A la espera de la recuperación de algunos jugadores lesionados y la consolidación de sus nuevos talentos, el Bayern afronta su enésimo desafío en la Champions con el objetivo de mejorar su desempeño reciente ante el Real Madrid y prolongar su racha de resultados positivos en la temporada, de acuerdo con la fuente citada.