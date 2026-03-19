Lucas deja abierta la puerta a reencontrarse con Andy sobre el escenario: "La vida da muchas vueltas"

Las dificultades enfrentadas en los meses recientes tras la separación del dúo no han impedido que Lucas González valore el tiempo compartido con Andy Morales en sus años de trabajo conjunto. Según detalló Europa Press, el cantante expresó que, a pesar de los daños ocasionados por algunos comentarios en programas de televisión, se aferra al recuerdo de los momentos positivos vividos como pareja artística. De este modo, la posibilidad de un reencuentro sobre el escenario no se descarta: "La vida da muchas vueltas", afirmó Lucas, indicando que su postura se orienta hacia la conciliación en lugar del conflicto.

Tal como publicó Europa Press, el clima para una eventual reconciliación comenzó a generarse tras el concierto en solitario de Andy Morales, donde expresó públicamente palabras de reconocimiento hacia Lucas. Con emoción, Morales dejó de lado controversias pasadas y dedicó a su antiguo compañero un mensaje que fue interpretado por parte del público como una invitación a restablecer la relación artística. Lucas, al conocer estas declaraciones, manifestó en diálogo con Europa Press que si su compañero efectivamente mantiene ese pensamiento, lo agradece y prefiere considerar el futuro desde una perspectiva constructiva.

Ambos artistas dejaron atrás más de veinte años de trayectoria conjunta cuando hace cinco meses y medio concluyeron su última gira. En este contexto, Lucas subrayó que la ruptura artística no significa conflicto personal. Aseguró que no alberga rencor y que mantiene sentimientos de cariño hacia Andy Morales. "Sabe que lo quiero, lo aprecio y sabe que hemos vivido muchas cosas bonitas juntos para estar ahora así, que es lo que a mí me extraña", explicó en la entrevista recogida por Europa Press. El músico añadió que le sorprende el distanciamiento actual, dado que pensaba que ambos estarían enfocados en disfrutar de sus respectivas actividades tras la separación.

En cuanto a los rumores y afirmaciones difundidas en medios sobre su persona, Lucas explicó a Europa Press que su actitud siempre ha sido la de defensa ante lo que considera afirmaciones injustas sobre él: "Si verdaderamente es lo que piensa se lo agradezco", manifestó respecto a las palabras de Morales. Señaló también que tanto él como su antiguo compañero se vieron afectados por la intensidad mediática posterior a la disolución del dúo, aunque prefiere no centrarse en las heridas y seguir adelante con una actitud positiva.

Lucas compartió detalles sobre su vida desde que retomó proyectos personales. Se mostró enfocado en la familia, en su rol de padre y en la gestión de su escuela y otras iniciativas empresariales. Además, reveló que continúa componiendo música con vistas a un eventual álbum en solitario, aunque precisó que de momento no está decidido a dar ese paso. "Con muchas ganas de que, cuando llegue el momento, si quiero dar el salto y sacar un disco en solitario, pues ya veremos, pero bueno, todo se verá", declaró a Europa Press.

El cantante reiteró que no guarda resentimiento y desea lo mejor para Andy Morales. Insistió en que "rencor cero" guía su actitud y, aunque admitió haber solicitado en público mayor prudencia a su excompañero respecto a ciertos comentarios, prioriza mantener una vida tranquila y ajena a disputas mediáticas. "En mi día a día, soy feliz. Llevo una vida normal, llevo a mi niño al colegio, hago cosas de casa, mi escuela", describió, según difundió Europa Press.

El medio informó también sobre la situación médica de Lucas, quien viajó junto a su esposa a Barcelona para una revisión relacionada con las secuelas de una complicación en la nariz que se extiende por más de un año. "Esto va todo muy lento, bastante lento y a la vista está, que llevo ya un año y pico. Pero prefiero que vaya lento y después se haga bien a que se quiera hacer rápido y se haga mal", detalló, confiando en que la solución definitiva llegará una vez superadas las etapas correspondientes de tratamiento y cirugía.

Las declaraciones de ambos músicos, recogidas por Europa Press, muestran la vigencia del lazo personal y profesional construido durante años. Aunque las diferencias recientes ocasionaron distanciamiento, tanto Morales como González dejan abierta la posibilidad de reencuentros futuros, manteniendo como prioridad la valoración del pasado común y el bienestar personal.