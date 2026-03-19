Líderes de la UE dan el visto bueno a los esfuerzos para desbloquear Ormuz "cuando se den condiciones"

Un apartado de las conclusiones del Consejo Europeo incluyó un llamamiento dirigido a todas las partes para que respeten plenamente el Derecho Internacional y avancen hacia una reducción de las tensiones en Oriente Próximo. Esta postura se concreta en un respaldo conjunto de los Veintisiete países de la Unión Europea (UE) a los esfuerzos orientados a restablecer la circulación por el estratégico estrecho de Ormuz. Según reportó Europa Press, los líderes de la UE se pronunciaron a favor de que algunos Estados miembro contribuyan activamente para superar el bloqueo en la zona, dejando claro que dicha colaboración se producirá únicamente cuando se cumplan determinadas condiciones.

El documento aprobado recoge que el Consejo Europeo “celebra el refuerzo anunciado por algunos Estados miembro, incluso mediante una coordinación reforzada con los socios de la región, para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una vez se den las condiciones necesarias”, consignó Europa Press. Esta decisión se tomó durante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno celebrada este jueves en Bruselas, reflejando la posición común del bloque ante los incidentes en uno de los pasos marítimos más relevantes a nivel mundial para el transporte de hidrocarburos.

En el contexto de la inquietud internacional sobre la seguridad en Ormuz, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón habían manifestado su disposición a sumarse a iniciativas encaminadas a proteger el tránsito seguro de embarcaciones por esta vía, detalló Europa Press. Esta intención, según el medio, viene marcada por el desacuerdo de estos países respecto a la petición de Washington para formar parte de una misión naval liderada por Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump intervino en el debate público asegurando que su país mantiene la capacidad de garantizar la seguridad en Ormuz de manera independiente. Dicha declaración se produjo tras la negativa de varios socios europeos y Japón de respaldar la operación naval propuesta por la administración estadounidense, según reportó Europa Press.

A pesar de la urgencia del asunto, el texto adoptado por el Consejo Europeo evitó aludir de manera directa ni a Estados Unidos ni a Israel en sus recomendaciones sobre la reducción de la tensión en la región, enfocándose en el respeto al derecho internacional y la cooperación con los países vecinos del golfo, según publicó Europa Press.

De acuerdo con el texto consensuado, el desbloqueo de Ormuz solo tendrá lugar una vez “se den las condiciones necesarias", lo cual implica una cautela diplomática en el posicionamiento europeo, reportó Europa Press. El Consejo Europeo apuntó a que cualquier aporte militar o de vigilancia coordinada deberá contar con el visto bueno de los Estados miembro y, en su caso, con la implicación directa de las partes regionales concernidas.

El Consejo Europeo también instó en su comunicado a mantener abiertos los canales diplomáticos y promocionar iniciativas de cooperación que reduzcan las posibilidades de incidentes que pongan en riesgo tanto el comercio global como la estabilidad política y de seguridad en Oriente Próximo, de acuerdo con la información difundida por Europa Press.

El apoyo a una eventual misión para normalizar el tráfico marítimo en Ormuz remite a episodios recientes de bloqueo y presiones internacionales acontecimientos que han provocado un incremento de la vigilancia y la presencia militar en la zona, profundizó Europa Press. El estrecho de Ormuz resulta fundamental para la distribución de petróleo y gas, y cualquier interrupción en su tránsito representa un impacto inmediato en los mercados internacionales de energía.

Diversos líderes europeos recalcaron que la estrategia de la UE debe tener en cuenta las sensibilidades regionales y la necesidad de buscar cauces de mediación y diálogo antes de confirmar cualquier despliegue sobre el terreno, de acuerdo a la información recabada por Europa Press en la cumbre en Bruselas. Los responsables políticos enfatizaron que la coordinación con socios locales será clave para la eficacia de futuras operaciones dirigidas a proteger la navegación y mitigar las tensiones geopolíticas en la región del Golfo.

Europa Press también resaltó que el Consejo Europeo aprobó su posición por unanimidad, reforzando la idea de una respuesta cohesiva en el seno del bloque comunitario frente a los retos de seguridad internacionales, y apostando por la diplomacia como vía prioritaria para el restablecimiento de la normalidad en el estrecho de Ormuz.