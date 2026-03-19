Iberia amplía su conectividad en México al unir Monterrey con 32 destinos tras asociarse con Viva

La alianza entre Iberia y la aerolínea mexicana Viva ofrecerá a los viajeros que salgan o lleguen a Monterrey la opción de reservar conexiones a más de 30 ciudades de México en una sola gestión, incluyendo el transporte de equipaje hasta el destino final. Según publicó el medio de comunicación, esta nueva integración forma parte del plan de Iberia de conectar de forma más eficiente Monterrey —ciudad a la que inaugurará vuelos directos desde Madrid el próximo 2 de junio— con múltiples destinos nacionales gracias a la colaboración con Viva.

De acuerdo con los detalles informados por el medio, Iberia contempla que quienes elijan volar entre Monterrey y Madrid tengan la posibilidad de enlazar su itinerario fácilmente con alguna de las 32 ciudades adicionales del interior del país incluidas en este acuerdo. Como señaló María Jesús López Solás, directora Comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia, esta colaboración representa un “paso muy importante” para fortalecer la nueva ruta entre ambas ciudades, pues permite ofrecer conexiones con la mayoría de los aeropuertos clave de México.

Los clientes podrán adquirir directamente en la página web de Iberia los vuelos combinados entre Europa y ciudades mexicanas como Guanajuato, Ciudad Obregón, Ciudad Juárez, Culiacán, Cancún, Chihuahua, Cozumel, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, La Paz, Los Mochis, Ciudad de México (AICM y AIFA), Mérida, Morelia, Mexicali, Mazatlán, Oaxaca, Puebla, Puerto Vallarta, Puerto Escondido, Querétaro, San Juan del Cabo, Tampico, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Toluca, Tulum, Veracruz y Villahermosa, entre otras. Según consignó el medio, esta facilidad integra los trayectos, reduce los tiempos de conexión y simplifica la revisión de equipaje.

Javier Suárez, vicepresidente de Estrategia, Planeación y Alianzas de Viva, afirmó según consignó el medio, que la asociación representa “grandes pasos” en el robustecimiento de la conectividad internacional de México, y resaltó que “esta ruta permitirá a los pasajeros conectar más fácil que nunca entre Monterrey y Europa desde Madrid”.

La ampliación de la oferta de Iberia mediante esta ruta directa y las conexiones nacionales consolida la presencia de la compañía en México. El medio detalló que Iberia, tras sumar Monterrey como segundo destino en el país, ofrecerá este año más de 820.000 asientos entre México y España, una capacidad que hasta ahora ningún otro mercado latinoamericano había alcanzado en cuanto a conectividad aérea con España.

El vuelo entre Monterrey y Madrid tendrá inicialmente tres frecuencias semanales. Las operaciones se realizarán con aeronaves Airbus A330-300 de Iberia, con una capacidad de 292 pasajeros. Según informó el medio, este acuerdo fortalece una cooperación previa entre ambas firmas, que ya permitía a los viajeros de Iberia conectar a 20 ciudades mexicanas a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La integración de trayectos nacionales e internacionales en una única reserva, así como la posibilidad de facturar el equipaje hasta la ciudad de destino final, responden a una tendencia del sector aéreo que busca facilitar la experiencia del pasajero y optimizar la conectividad dentro del país. Según publicó el medio, la colaboración entre Iberia y Viva aspira no solo a impulsar el flujo de viajeros entre España y México, sino también a dinamizar el mercado turístico y de negocios en los destinos regionales mexicanos.

El nuevo esquema pone el foco en la conveniencia y flexibilidad para el pasajero, como señaló Iberia. Los usuarios podrán optimizar sus itinerarios de viaje y reducir el tiempo invertido en gestiones, abriendo el acceso a rutas que antes implicaban múltiples reservaciones y revisiones adicionales de equipaje en cada transbordo. El medio destacó que esta alianza facilitará también la llegada de visitantes internacionales a ciudades menos frecuentadas, al descentralizar el tráfico aéreo más allá de los grandes centros urbanos como la Ciudad de México.

Con el inicio de esta ruta el 2 de junio y el despliegue del acuerdo de código compartido con Viva, Iberia busca reforzar su papel como puente entre Europa y el mercado mexicano, según reportó el medio. Las expectativas del sector apuntan a que la operación beneficie el turismo y las conexiones empresariales, reforzando la posición de Monterrey como un nodo relevante para vuelos internacionales.