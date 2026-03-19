Guindos (BCE) subraya que la exposición al crédito privado de la eurozona es mucho más limitada que en EEUU

Las recientes restricciones aplicadas a reembolsos en ciertas entidades ilustran los obstáculos que enfrenta el mercado privado europeo para calcular el valor real de los activos y garantizar la liquidez. Esta situación llevó al Banco Central Europeo (BCE) a profundizar en el análisis de los riesgos asociados a estos instrumentos financieros, según publicó el medio que recoge las declaraciones del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

De acuerdo con la información reportada, el vicepresidente del BCE subrayó que la participación de la banca europea en crédito privado y mercados no regulados permanece “mucho más limitada” en comparación con Estados Unidos. Sin embargo, remarcó que dicho mercado ha mostrado un crecimiento destacable dentro de la eurozona durante los últimos años, lo que genera inquietud en el ámbito supervisor europeo. Según detalló Guindos, aunque la escala europea aún dista de lo observado en la economía estadounidense, el dinamismo reciente de este sector financiero ha puesto en alerta a los reguladores.

Durante su intervención, Luis de Guindos indicó que el BCE identificó como principales preocupaciones la opacidad y las dificultades para evaluar correctamente la valoración y el apalancamiento de los activos gestionados en estos fondos. El directivo explicó que “existen dificultades para conocer la valoración de los activos que poseen en sus carteras”, lo cual puede acarrear consecuencias cuando se producen solicitudes de reembolso masivas o significativas. El medio detalló que estos episodios recientes de limitaciones en reembolsos reflejan problemas tanto de liquidez como de valoración, elementos centrales para medir la seguridad financiera del sector.

El vicepresidente del BCE insistió en que “es una clara señal de desajustes de liquidez en este tipo de fondos”, enfatizando que este tipo de problemas podrían acrecentarse a medida que aumenta la interconexión entre bancos y entidades no bancarias en el mercado privado. Según reportó el medio, Guindos indicó que la exposición de los bancos europeos a estos productos continúa siendo baja en términos relativos, lo que reduce el riesgo sistémico respecto a la situación estadounidense, donde la magnitud y el peso de estos instrumentos en las carteras bancarias resultan considerablemente superiores.

Según consignó el medio de referencia, el BCE sostiene que la vigilancia sobre estos vehículos de inversión resulta prioritaria a medida que sigue creciendo el volumen de activos gestionados y desembolsados en los mercados privados europeos. La evolución reciente del sector y la configuración de instrumentos cada vez más complejos han motivado que el organismo refuerce sus mecanismos de análisis y supervisión, centrando su interés en variables como la transparencia, la valoración real de los activos y la fortaleza de la liquidez. Todo esto responde al objetivo de evitar contagios al sistema financiero general, especialmente en escenarios de volatilidad o estrés en los mercados.

Tal como manifestó Guindos, el BCE garantiza una monitorización intensa sobre el desarrollo de estos mercados. La entidad señala que los efectos de la opacidad o la incorrecta valoración pueden extenderse más allá del sector privado, al recalcar la interdependencia creciente entre distintos segmentos del sistema financiero. El BCE advierte que eventualidades de iliquidez o sorpresas negativas en la valoración de activos podrían afectar la confianza de los inversores y generar tensiones adicionales en los mercados.

Por último, el vicepresidente del BCE reiteró en sus declaraciones la necesidad de mantener un enfoque prudencial frente al desarrollo acelerado de los mercados privados en Europa. Advirtió que, a pesar de la limitación actual de la exposición bancaria directa, la supervisión debe evolucionar para prever cualquier escenario adverso que pueda emerger, mientras el crecimiento de estos productos continúa alterando la estructura tradicional del sistema financiero en la región.