Gobierno ultraderechista chileno da marcha atrás y protege a rana de Darwin

Santiago de Chile, 19 mar (EFE).- El Gobierno ultraderechista chileno dio este jueves marcha atrás y reintegró el decreto que había emitido la Administración anterior para proteger a la rana de Darwin, un pequeño anfibio en peligro de extinción y que es unos de los símbolos de la diversidad nativa de Chile, junto al mamífero Huemul y el pingüino de Humboldt.

El Gobierno chileno del ultraderechista José Antonio Kast, retiró el martes de esta semana 43 decretos medioambientales impulsados por la Administración anterior, orientados a la creación de parques nacionales, la reducción de contaminantes y la protección de salares, especies endémicas en riesgo y otros recursos naturales.

Sin embargo, este jueves el Ministerio de Medioambiente informó a través de un comunicado que “luego de una exhaustiva revisión de este instrumento, reingresamos a Contraloría el decreto (...) Esta es una medida clave para proteger estas especies únicas de la biodiversidad chilena".

Las ranas de Darwin, Rhinoderma darwinii y Rhinoderma rufum, están "en estado de peligro" y "en peligro crítico", respectivamente, por la pérdida de su hábitat, y por los impactos de la crisis climática, señaló en el texto la ministra de Medioambiente, Francisca Toledo.

"Este jueves, la Contraloría General de la República informó que tomó razón del decreto n° 38 que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (Recoge) de las ranitas de Darwin (Rhinoderma darwinii y Rhinoderma rufum) (...) que busca proteger estas especies nativas de Chile que se encuentran altamente amenazadas", explicó el Ministerio de Medioambiente en un comunicado.

Sobre los decretos recientemente retirados de Contraloría, el comunicado explica que "el Ministerio del Medio Ambiente está en proceso de revisión" y que "debido a la complejidad de cada uno, no existe un tiempo determinado para su reingreso a este organismo".

El Plan RECOGE pretende proteger y recuperar las poblaciones de ranita de Darwin, especies únicas de la biodiversidad chilena, altamente amenazadas por la pérdida de hábitat, enfermedades y cambio climático.

El nuevo presidente de Chile se ha destacado en los años precedentes como una de las voces políticas suramericanas que niegan la crisis climática y sus negativos efectos. EFE