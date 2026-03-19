Fútbol.El presidente de la CAF pide que la decisión de declarar campeón a Marruecos "sea vista con respeto e integridad"

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, pidió este jueves que la decisión de la Junta de Apelación de la CAF por la que se retira a Senegal el título de campeón de la última Copa África al "perder por incomparecencia", entregando el reconocimiento a Marruecos, "sea vista con respeto e integridad", aunque reconoce que habrá cambios en "área deficientes".

"Anteriormente expresé mi profunda decepción por las consecuencias que tuvo la final y lo importante de lo que sucedió en ese partido es que se derrumba el buen trabajo que la CAF ha hecho durante muchos, muchos años para asegurar que hay integridad, respeto, ética, gobierno, así como la credibilidad de los resultados de nuestros partidos", arrancó su discurso publicado en redes sociales.

Para el dirigente, "los sucesos y los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones de Marruecos ponen de manifiesto el trabajo al que aún" se enfrentan "en lo que respecta a la sospecha y la desconfianza" en el fútbol africano.

"Cuando empecé como presidente, una de las principales preocupaciones fue la imparcialidad, la independencia y el respeto. Pero todavía hay sospecha, porque es un tema de legado. Ha estado ahí durante muchos años y al que nos enfrentamos constantemente, porque es muy importante", prosiguió.

En esto, abordó el asunto de "la independencia y el respeto" a las diferentes Juntas Disciplinarias y de Apelación y otros órganos jurídicos de la CAF. "Para elegir a sus miembros hemos seguido un camino diferente al anterior, invitamos a cada una de las seis áreas regionales a que nos dieran nombres de jueces y abogados respetados, porque es importante que las decisiones de nuestra Junta Disciplinaria y de Apelación sean vistas con respeto y integridad", advirtió.

"La composición de estos órganos, integrados por abogados y jueces de toda África, busca garantizar decisiones imparciales y creíbles", insistió Motsepe, que recordó que cada federación tiene "derecho a presentar sus recursos y a defender sus objetivos". "Ya se han dado pasos muy importantes para garantizar que se aprueben las resoluciones necesarias en aquellas áreas que se han identificado como deficientes y en las que es necesario mejorar", apuntó.

El presidente de la CAF recalcó que "es importante" para la entidad que los aficionados consideren que las decisiones judiciales "son justas, íntegras e imparciales". "Y es igualmente importante que consideren a nuestros árbitros, a nuestros operadores de VAR y a nuestros comisarios como personas justas y equitativas, y que las decisiones que se tomen reflejen la imparcialidad y la independencia", zanjó.

Este martes, la Junta de Apelación de la CAF admitió "en forma" y estimó el recurso interpuesto por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) tras el desenlace de esa final, donde Brahim Díaz falló el polémico penalti tirándola a lo Panenka y no evitó una prórroga donde Pape Gueye marcó un golazo que dio el trofeo a Senegal y alargó la sequía de la selección de Marruecos, que además era anfitriona del torneo.

"Se anula la decisión del Comité Disciplinario de la CAF. La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa de África de Naciones", subrayó la nota de prensa.

En este sentido, el texto recalcó que "se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), mediante la conducta de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento" y que aplicando el artículo 84 se le dio por perdido el encuentro al combinado senegalés "por incomparecencia", cuando tras ese penalti señalado abandonaron algunos jugadores el campo durante unos minutos.