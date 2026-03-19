El sistema modular LG Sound Suite adapta automáticamente el sonido envolvente inalámbrico a cada tipo de salón

Las funciones automáticas que incorporan los equipos de sonido permiten analizar las características acústicas de cada estancia para optimizar la reproducción de audio en tiempo real y adaptarse a entornos domésticos diversos. Según informó Europa Press, el sistema de sonido modular LG Sound Suite emplea tecnología de calibración de sala y ajuste inteligente, con el objetivo de garantizar una experiencia de audio envolvente personalizada en función de la ubicación y el espacio disponible en cada hogar.

El LG Sound Suite fue presentado en la feria CES 2026 de Las Vegas, Estados Unidos, en enero, y desde entonces la compañía ha comunicado que su sistema modular —cuyo centro es la barra de sonido H7 con Dolby Atmos FlexConnect— está disponible en el mercado en distintas configuraciones, alcanzando en la versión 'Immersive Quad Suite 7 Pro' un paquete que incluye la barra H7, cuatro altavoces M7 y un subwoofer W7, con un precio de venta desde 3.199 euros en canales oficiales de LG. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el desarrollo responde a una demanda creciente entre usuarios que buscan trasladar la experiencia de sonido cinematográfico Dolby Atmos a sus hogares, aprovechando las capacidades que ya ofrecen los contenidos de plataformas de streaming en películas, series y eventos deportivos.

Europa Press detalló que todos los componentes del LG Sound Suite están equipados con altavoces de la marca Peerless, y en el corazón del sistema, la barra H7 se posiciona como la primera en incorporar Dolby Atmos FlexConnect. Esta tecnología permite que el sistema configure y ajuste automáticamente el sonido envolvente de acuerdo con la disposición real del espacio y la ubicación de los altavoces, incluso en salones o estancias que no pertenecen a los modelos considerados de última generación.

La compatibilidad del LG Sound Suite abarca cualquier televisor conectado a través de HDMI. Según señaló Europa Press, la barra H7 incluye el mismo procesador Alpha 11 AI Gen 3 que emplean los televisores OLED insignia de la marca, lo que posibilita la integración de funciones avanzadas como AI Sound Pro+, diseñada para transformar el audio estéreo en sonido envolvente multicanal y mejorar la separación y claridad de voces, música y efectos sonoros mediante inteligencia artificial.

El sistema LG Sound Suite adapta de manera automática el perfil acústico según el tipo de contenido reproducido. Así, la tecnología 'Room Calibration' analiza las propiedades físicas de la sala en la que se ubica el equipo para ajustar la ecualización y lograr un balance de sonido natural. Además, la función 'Sound Follow' utiliza la ubicación del usuario, detectada mediante su teléfono inteligente, para modificar el punto de escucha óptimo y garantizar la mejor percepción del audio sin necesidad de realizar cambios manuales.

Todas las operaciones de configuración y manejo del LG Sound Suite pueden realizarse desde la aplicación LG ThinQ, que habilita funciones inteligentes y opciones de personalización. El sistema mantiene compatibilidad con servicios como AirPlay y Google Cast, facilitando la integración con ecosistemas tecnológicos líderes y ampliando su funcionalidad para reproducir sonido desde distintos dispositivos y plataformas, según reportó Europa Press.

La propuesta de LG mantiene el enfoque en facilitar el acceso a sonido envolvente de alto nivel en espacios domésticos, eliminando la necesidad de instalaciones complejas y permitiendo la configuración de sistemas multicanal inalámbricos que se adaptan a las condiciones y los hábitos de uso de cada hogar.