El Gobierno libanés pide un "mayor compromiso" de Trump para terminar con la guerra

El desplazamiento de más de un millón de personas en el Líbano ha intensificado la preocupación por una posible crisis humanitaria a gran escala, mientras 125.000 ciudadanos, aproximadamente la mitad de ellos menores, han buscado refugio en Siria en el contexto del actual conflicto en Oriente Próximo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) facilitó estas cifras ante la creciente violencia desencadenada por los ataques efectuados desde Israel tras el asesinato del líder supremo iraní Alí Jamenei a inicios de marzo. Según reportó la cadena CNN, esta situación ha llevado al primer ministro libanés, Nawaf Salam, a solicitar un rol más activo de los Estados Unidos en la búsqueda de una tregua.

Durante una entrevista con CNN, el jefe del Gobierno libanés instó al presidente estadounidense Donald Trump a asumir un “mayor compromiso” para detener la guerra en la región. Salam argumentó que la intervención de Washington resulta indispensable para poner fin a las hostilidades, dadas las posiciones estratégicas y la influencia política estadounidense en el ámbito internacional. De acuerdo con la cobertura de CNN, el primer ministro expresó que Estados Unidos “puede terminar con este conflicto más que nadie”.

Las palabras del líder libanés surgen después de veinte días de enfrentamientos, que comenzaron cuando Estados Unidos, en coordinación con Israel, lanzó una ofensiva militar contra Irán. Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes en territorio libanés han causado la muerte de más de mil personas, incluidos 118 menores, según datos oficiales difundidos por CNN y organismos internacionales. Este saldo de víctimas ha despertado la alarma por el creciente número de muertos y la vulnerabilidad de la población civil, especialmente la infantil.

El Gobierno de Beirut sostiene que el conflicto actual fue “impuesto” sobre el Líbano, dado que las hostilidades se escalaron tras el ataque sorpresa a Teherán. Los bombardeos de Israel, realizados en represalia por el lanzamiento de proyectiles del partido-milicia chií Hezbolá, han intensificado el éxodo interno y hacia el exterior, agregando presión a los recursos sociales y sanitarios del país. CNN puntualizó que la cifra de desplazados supera el millón dentro de las fronteras libanesas, mientras que la OIM corroboró la salida de miles hacia suelo sirio.

En su declaración, Salam enfatizó la urgencia de un alto el fuego inmediato, subrayando que la población “necesitaba una tregua ayer y no mañana”. Además, recordó la disposición de Líbano para entablar negociaciones directas con las autoridades israelíes para detener los combates. No obstante, según detalló la cadena CNN, el mandatario libanés denunció que el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu se ha negado a considerar un cese al fuego en las condiciones actuales.

Los enfrentamientos recientes responden tanto a la represalia de Hezbolá por la muerte de Jamenei como a una continuidad de acciones militares israelíes en territorio libanés, las cuales incluyen decenas de bombardeos realizados antes y después de la escalada reciente, informó CNN. Este patrón de ataques persistió a pesar del alto al fuego pactado en noviembre de 2024, acuerdo que, según las autoridades israelíes, se ha mantenido debido a que las acciones militares se dirigen exclusivamente contra supuestas actividades de Hezbolá.

Israel ha defendido que sus operaciones no contravienen los términos del alto el fuego, argumentando que sus ataques tienen como objetivo frenar las actividades armadas del grupo chií. Tanto el Gobierno libanés como Hezbolá han criticado estos bombardeos, y la Organización de Naciones Unidas también ha expresado su condena a las ofensivas de Israel, según consignó CNN.

El trasfondo de esta nueva crisis humanitaria incluye la destrucción de infraestructuras civiles, la inseguridad alimentaria de cientos de miles de desplazados y la falta de servicios básicos, cuestiones señaladas por agencias internacionales y organizaciones humanitarias en los reportes difundidos por CNN. La magnitud del desplazamiento interno y externo ha puesto en jaque la capacidad de respuesta de las autoridades libanesas y plantea desafíos urgentes para la región.

En este contexto, la solicitud de un involucramiento mayor por parte de Estados Unidos subraya la búsqueda de Líbano de una solución diplomática respaldada por actores internacionales con poder de mediación. Según recuerda CNN, la capital libanesa ha reiterado en los últimos días su apertura a negociaciones directas cuya finalidad sería la obtención de una tregua duradera que frene el deterioro de la situación humanitaria. El llamado a la comunidad internacional persiste, mientras la violencia y el desplazamiento siguen afectando a la población civil dentro y fuera de las fronteras libanesas.