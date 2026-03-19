El Atlético y Apollo organizan 'THE FORUM' el 23 de abril con la presencia de Ceferin, Tebas y Al-Khelaïfi

El evento 'THE FORUM', programado para el 23 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano, presentará siete bloques temáticos dedicados a explorar cómo los líderes empresariales pueden guiar la expansión de sus compañías más allá de los límites tradicionales de sus respectivas industrias. De acuerdo con un comunicado difundido por el Atlético de Madrid, esta cumbre servirá como espacio de discusión sobre las sinergias emergentes entre los sectores del deporte, el entretenimiento y el ocio, sectores que experimentan una integración creciente en el contexto global.

Según consignó el Atlético de Madrid, 'THE FORUM' contará con la colaboración estratégica de Apollo Sports Capital y reunirá a figuras de primer nivel en la gestión deportiva y empresarial. Entre los confirmados figuran Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA; Javier Tebas, presidente de LaLiga; Nasser Al-Khelaïfi, presidente de European Football Clubs y del Paris Saint-Germain; Jorge Más, propietario del Inter Miami FC; Tony Douglas, director ejecutivo de Riyadh Air, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

La organización remarcó que Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, asumirá el rol de anfitrión del evento. Gil declaró que la iniciativa representa “un orgullo” para el club, al convertir su estadio en punto de encuentro para líderes internacionales y subrayó la relevancia de la convergencia de los mundos del deporte, ocio y entretenimiento para el desarrollo de nuevas experiencias dirigidas a millones de aficionados.

El programa, según detalló el club rojiblanco, se diseñó bajo el lema 'Leaders Inspiring the World' y aspira a promover una reflexión sobre el liderazgo y la innovación. Los bloques temáticos incluirán ponencias centradas en el desafío de llevar a cabo una transformación empresarial en mercados globales, la incorporación de tecnologías emergentes y la adaptación a una economía digital caracterizada por consumidores cada vez más exigentes y conectados.

El foro surge como una cita exclusiva que reunirá tanto a representantes de entidades deportivas internacionales como a ejecutivos de empresas vinculadas al sector del ocio y la aviación. El medio Atlético de Madrid indicó que uno de los aspectos centrales del evento será analizar cómo los modelos de negocio en el fútbol y el deporte profesional se reinventan en alianza con industrias creativas, estableciendo nuevos estándares de gestión y expandiendo su alcance global mediante acuerdos estratégicos y colaboraciones intersectoriales.

La agenda incluirá también espacios de networking y diálogo donde los asistentes podrán intercambiar experiencias y enfoques en torno al liderazgo empresarial. Según información publicada por el Atlético de Madrid, los oradores principales aportarán su visión sobre la transformación institucional en organizaciones con alcance internacional, la influencia de la economía digital sobre la relación con el aficionado y las claves para la gestión de clubes y marcas deportivas en un escenario cada vez más interconectado.

El comunicado resalta que este tipo de encuentros busca impulsar el conocimiento compartido para estimular la revolución en la experiencia de aficionados y clientes. Además, precisan que 'THE FORUM' representa una oportunidad para examinar distintas estrategias que están adoptando las grandes entidades del deporte y el entretenimiento mundial frente a los cambios disruptivos en los hábitos de consumo y la globalización de sus productos y servicios.

El evento subraya la tendencia a la convergencia entre empresas procedentes de ámbitos tradicionalmente diferenciados, donde el fútbol actúa como centro de innovación y transformación. Según publicó el Atlético de Madrid, la elección del Riyadh Air Metropolitano como sede responde a la intención de fortalecer el perfil internacional del club y posicionarse como actor relevante en el debate global sobre la industria deportiva y de entretenimiento.

En definitiva, la cita, articulada por el club madrileño junto con Apollo Sports Capital, reunirá a representantes clave de la gestión deportiva, empresarial y de la administración pública. De acuerdo con el comunicado, la participación de dirigentes como Ceferin, Tebas o Al-Khelaïfi, junto a empresarios y autoridades locales, busca profundizar en la redefinición de los liderazgos necesarios para afrontar los desafíos de un entorno marcado por la innovación, la tecnología y el dinamismo del mercado global.