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EEUU retira las sanciones contra el sector financiero de Bielorrusia y la industria de potasa

El gobierno estadounidense dio a conocer que levantó restricciones que afectaban a entidades financieras y compañías vinculadas al mineral clave de la economía bielorrusa, una decisión confirmada tras encuentros oficiales en Minsk y respaldada por declaraciones de diplomáticos

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Durante una reciente visita oficial a Minsk, John Coale, enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, señaló que la retirada de sanciones a entidades financieras bielorrusas llevará a una implementación expedita, detallando que “esta vez se introducirá de forma más rápida” y que el proceso busca mayor eficiencia en comparación con rondas anteriores. Esta declaración surgió tras el encuentro de Coale con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en la capital del país, y forma parte del anuncio del levantamiento de restricciones impuestas anteriormente por Washington.

Según consignó la agencia BelTA y publicó la prensa internacional, las autoridades estadounidenses oficializaron el fin de sanciones para el Ministerio de Finanzas de Bielorrusia y para compañías líderes del sector de la potasa, mineral que representa una proporción significativa de los ingresos del país. Entre las instituciones beneficiadas por la decisión se encuentran el Belinvestbank y el Banco de Desarrollo de Bielorrusia, ambos relevantes para las operaciones locales e internacionales del sistema financiero bielorruso.

De acuerdo con la información difundida por BelTA, las conversaciones sostenidas en Minsk sirvieron para dar por cerrado el capítulo sancionatorio “en torno al mineral potasa”, que había impactado previamente las exportaciones bielorrusas. El anuncio más reciente complementa una acción previa de diciembre de 2025, cuando Washington retiró las restricciones sobre las ventas exteriores de potasa provenientes de Bielorrusia.

El medio detalló que la industria de potasa constituye una de las principales bases económicas del Estado bielorruso, y que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense afectaban tanto la obtención de divisas como el desempeño industrial de empresas del sector. El levantamiento de estas medidas permitirá la reactivación de canales financieros y comerciales interrumpidos tras la imposición de las restricciones.

Medios internacionales reportaron que la confirmación pública vino acompañada de declaraciones sobre la dinámica del proceso, con el diplomático estadounidense indicando que “hemos aprendido cómo hacer esto de forma más eficiente, ya sea de forma inmediata o tras un período de tiempo”. Esta postura refleja un ajuste en los procedimientos con el objetivo de evitar retrasos en la implementación práctica del nuevo escenario sancionatorio.

El desarrollo de estos cambios regulatorios responde al contexto de acercamientos diplomáticos y económicos recientes entre Washington y Minsk, según la agencia de noticias que cubrió las reuniones. Las conversaciones incluyeron la implicancia de la potasa como mineral estratégico, los efectos de las sanciones en la población y las empresas bielorrusas, y la visión del gobierno estadounidense sobre la evolución de la situación bilateral.

Con la reducción o eliminación de los obstáculos a los bancos y a las principales firmas de potasa, se prevé un restablecimiento de las operaciones internacionales y de la liquidez del sector público bielorruso, conforme a lo que detalló la agencia BelTA. Además, esta medida podría influir en otros países relacionados comercialmente con Bielorrusia.

Los detalles del procedimiento para la retirada de sanciones, según explicó John Coale a la prensa bielorrusa y recogió BelTA, indican que la entrada en vigor podría producirse en un plazo breve, facilitando la normalización de operaciones bancarias e industriales antes del cierre del año.

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