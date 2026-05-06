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Irene Rosales, muy dura con Kiko Rivera e Isabel Pantoja tras la entrevista de Isa Pi

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24 horas después de que Jessica Bueno respondiese en 'El tiempo justo' al reproche de Isa Pantoja en '¡De viernes!' por no haber dado la cara por ella a pesar de los duros episodios de los que fue testigo cuando era pareja de Kiko Rivera, ha sido Irene Rosales la que se ha sentado en el plató del programa presentado por Joaquín Prat para comentar la entrevista en la que su excuñada se ha sincerado sobre la reconciliación entre su madre y su hermano, confesando dolida que parece que nunca haya formado parte de sus vidas.

Dando un paso al frente, la influencer ha pedido perdón a Isa "si no estuve a la altura de lo que esperaba porque en ese momento solo hacía caso a la persona que tenía a mi lado", haciendo referencia a su exmarido. "Yo a ella no le puedo recriminar nada. No sé quién estuvo cuando lo de mis padres -que fallecieron con pocos meses de diferencia en 2020- porque estaba muy nublada" ha añadido, confesando que "no puedo echarle nada en cara" a pesar de que su relación nunca haya sido demasiado cercana.

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Viéndolo desde la distancia, Irene cree que Isa "se ha dado cuenta de cómo es su familia". "Una familia desestructurada que no afrontan los problemas y no tienen comunicación" ha sentenciado, apuntando que percibe que su excuñada "ahora está tranquila y serena porque ya no espera nada y no tiene que justificar a nadie ni nada. Ha sanado por completo". "Si sigue viviendo de la ilusión la única que lo pasa mal es ella" ha sentenciado.

Cuando su compañera Alexia Rivas -amiga de la peruana- ha asegurado que no está sanada y que siempre tendrá "esa herida en el corazón" de ver cómo su madre ha "azuzado" a Kiko y a Anabel Pantoja para que la "dejaran de lado y la tratasen como a una hija de segunda", la ex del cantante de 'Quítate el top' ha reconocido que "Isabel no tenía que haber normalizado que los hermanos hablen mal entre ellos", dejando entrever que considera que la tonadillera es la 'culpable' de la ruptura entre Isa y el dj. "La primera que no tenía que haberlo hecho es la madre" ha asegurado rotunda.

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