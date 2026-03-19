Agencias

Arabia Saudí advierte de que "la paciencia no es ilimitada" y no descarta una respuesta militar a Irán

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El Gobierno de Arabia Saudí ha advertido este jueves de que "la paciencia no es ilimitada" y ha recalcado que podría responder por la vía militar a los ataques iraníes contra varios países de Oriente Próximo, lanzados en respuesta a la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El Reino y sus socios poseen capacidades significativas y la paciencia que hemos mostrado no es ilimitada", ha dicho el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan. "Podría ser un día, dos días o una semana, no lo diré", ha manifestado desde la capital, Riad, tras una reunión con otros once países para abordar la situación.

Así, Bin Farhan ha recalcado que Arabia Saudí "se reserva el derecho a adoptar acciones militares, si lo considera necesario", al tiempo que ha lamentado que "la poca confianza" construida con Irán tras el reinicio de lazos diplomáticos en 2023 --en un acuerdo mediado por China-- "ha sido completamente destruida", según ha recogido el diario saudí 'Arab News'.

El titular de la cartera de Exteriores saudí ha subrayado que la continuación de los ataques por parte de Irán podría dejar "prácticamente nada" que salvar en esta relación, antes de hacer hincapié en que "Irán se equivoca si cree que los Estados del Golfo son incapaces de responder".

En este sentido, ha reclamado a Teherán que reconsidere sus posiciones y acciones en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel y ha reseñado que Riad "buscó de forma sincera crear un clima regional más estable, pero las acciones de Irán demuestran que su prioridad no es el desarrollo, sino gestionar crisis y exportar tensiones", según el diario 'Saudi Gazette'.

En este contexto, las autoridades saudíes han confirmado este mismo jueves el impacto de un dron en una refinería en la ciudad portuaria de Yanbu, en las costas del mar Rojo, una zona en la que horas antes había sido destruido un misil balístico, sin que por ahora haya detalles sobre víctimas o daños.

El Ministerio de Defensa saudí ha indicado a través de sus redes sociales que durante las últimas horas han sido destruidos además alrededor de 20 aparatos no tripulados, principalmente en la zona oriental del país y en los alrededores de Riad, sin que Teherán se haya pronunciado por ahora sobre estas nuevas oleadas de ataques.

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