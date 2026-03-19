(AMP) Escribano (EM&E) renuncia a la operación de integración con Indra tras la presión de la SEPI

La cotización de las acciones de Indra reflejó un brusco descenso del 12%, situándose en los 50,05 euros a las 17:19 horas, en respuesta directa a la retirada de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) de la operación de integración entre ambas empresas. Este movimiento de mercado coincidió con la notificación formal por parte de EM&E sobre su decisión de no continuar con el proceso, según reportó Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la retirada de EM&E se produjo tras la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que solicitó resolver un conflicto de interés relacionado con la posible fusión entre la firma de la familia Escribano y la tecnológica Indra. El consejo de administración de Indra cerró oficialmente el análisis de la operación tras recibir el comunicado enviado por la propia EM&E en el que se detallaba la decisión.

El escrito recibido por Indra, al que accedió Europa Press, detalló que “a la vista de la Información Relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, desde EM&E consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering, por lo que EM&E se retira de la operación”. Esta comunicación dejó claro que la posición asumida por el grupo responde a la intención de evitar cualquier perjuicio a Indra mientras dura la evaluación del contexto empresarial vigente.

Según lo reflejado en la carta, EM&E, que ostenta la posición de principal accionista privado en Indra, fundamentó su decisión en la necesidad de salvaguardar tanto el proyecto de crecimiento impulsado por su presidente, Ángel Escribano, como el desarrollo estratégico de la compañía en el sector tecnológico y de defensa. El texto entregado a Indra enfatizó que “esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de evitar cualquier riesgo que pudiera afectar a Indra. En este sentido, consideramos que frenar en este momento es la mejor forma de salvaguardar el proyecto de crecimiento de la compañía, un proyecto estratégico liderado por su presidente, Ángel Escribano, para reforzar el posicionamiento de la cotizada tanto a nivel nacional como internacional”.

Además, el comunicado recogido por Europa Press expresó que la retirada del proceso tiene lugar en un periodo señalado para la evolución de la empresa, y subrayó que la preferencia del grupo pasa por posponer una integración hasta que se den mejores condiciones. “Esta decisión responde a la voluntad de preservar los intereses de la cotizada por encima de la propia operación y proteger su ambicioso proyecto de crecimiento en el sector de la defensa”, se indicó en el mensaje oficial.

La empresa subrayó su intención de continuar colaborando con Indra como socio estratégico, haciendo hincapié en que la integración podría servir en el futuro como motor para la expansión y consolidación del grupo en el mercado de defensa. No obstante, EM&E apuntó en su comunicación que no existen actualmente los elementos necesarios para seguir adelante con el proceso. “Por ello, preferimos esperar a un contexto más favorable que permita retomar el proceso con plenas garantías”, añadieron desde la firma.

El consejo de administración de Indra, tras analizar la situación y revisar la carta de EM&E, decidió dar por concluido el proceso de estudio de la operación, según indicó Europa Press. Esta secuencia de comunicados y decisiones se produce en un ambiente marcado por la observación estrecha de la SEPI, entidad que ha jugado un papel relevante al señalar la existencia de un conflicto de intereses y requerir su resolución antes de cualquier avance.

Las consecuencias en el mercado derivadas de este desistimiento resultaron inmediatas, tal como reflejan las cifras bursátiles recopiladas por Europa Press, con una caída relevante en el valor de los títulos de Indra. Por su parte, los mensajes recogidos desde EM&E insisten en el compromiso continuado con Indra y su objetivo de fortalecer a la compañía como “actor clave” dentro del sector defensa, insistiendo en la importancia de priorizar los intereses colectivos sobre las operaciones particulares.

Los acontecimientos recientes, expuestos por Europa Press, muestran cómo los movimientos empresariales y las decisiones adoptadas bajo el escrutinio de entidades estatales tienen repercusiones directas en la estabilidad y proyecciones de las compañías involucradas, especialmente en sectores estratégicos como el de defensa y tecnología.