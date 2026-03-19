Air Europa compró un lote de mascarillas a una empresa vinculada a Aldama por 2,3 millones

La compañía Globalia indicó que Air Europa mantiene una deuda pendiente de 205 millones de dólares con el Estado venezolano, una situación originada por la imposibilidad de repatriar fondos generados en moneda local por la venta de billetes desde el año 2013. Esta información se extrae de la documentación remitida al Tribunal Supremo, a la que tuvo acceso Europa Press, en el contexto del proceso judicial por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Según estos documentos, Air Europa había contratado en septiembre de 2019 a Víctor de Aldama para intermediar y gestionar la repatriación de este dinero, aunque hasta ahora no se ha logrado recuperar la suma ni se han realizado pagos a Aldama por estas gestiones.

De acuerdo con Europa Press, los documentos entregados por Globalia al Supremo detallan que, en junio de 2020, Air Europa realizó la compra de un lote de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, por un valor de 2,36 millones de euros. Esta operación se produjo en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y respondía a la obligatoriedad de proporcionar mascarillas tanto a la tripulación como a los pasajeros en los vuelos de la aerolínea. La empresa matriz explicó que la adquisición buscó cumplir con la legislación vigente y garantizar la seguridad sanitaria de empleados y viajeros.

El medio Europa Press informó que, además de Soluciones de Gestión, Air Europa adquirió mascarillas a otras empresas proveedoras durante ese período. Soluciones de Gestión es señalada por la investigación judicial como el eje central de la denominada trama vinculada al caso Koldo, en la que figura Víctor de Aldama como presunto intermediario. A raíz de estas operaciones, en abril está previsto el inicio del juicio en el que serán juzgados, junto a Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, por su posible implicación en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de material sanitario durante la crisis por la pandemia.

Según puntualizó Europa Press, los documentos aportados por Globalia ante el Tribunal Supremo incluyen precisiones sobre la contratación de Aldama en septiembre de 2019. El objetivo de ese acuerdo era gestionar la recuperación de los fondos bloqueados en Venezuela, una misión que, de acuerdo con la documentación, no llegó a cumplirse, razón por la que la compañía no realizó desembolsos a Aldama en virtud del contrato. Globalia sostiene en ese escrito que los 205 millones de dólares estadounidenses no han podido ser cobrados debido a las estrictas restricciones implementadas por los órganos de control de cambio venezolanos.

La deuda de Air Europa con el Estado venezolano permanece desde 2013, año en que surgieron dificultades para repatriar los ingresos obtenidos en bolívares, la moneda nacional venezolana, tras la venta de pasajes aéreos. Globalia argumenta en el escrito remitido al alto tribunal que esta situación ha dejado a la aerolínea con derechos de crédito no ejecutables sobre la suma retenida por las autoridades del país sudamericano. Las restricciones cambiarias impuestas desde entonces en Venezuela han impedido que Air Europa acceda a esos recursos.

En el contexto de la investigación judicial, la documentación facilitada por Globalia busca aportar claridad sobre las operaciones comerciales realizadas en momentos críticos de la pandemia y ofrecer detalles acerca de las gestiones relacionadas con la deuda venezolana y la intermediación de Aldama. El proceso judicial continúa con la atención puesta sobre la contratación de empresas proveedoras de material sanitario y la gestión financiera de los recursos ligados a la actividad de Air Europa en el extranjero, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.