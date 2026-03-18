Zelenski se reúne con los presidentes del Congreso y del Senado en el marco de su nueva visita a España

En la Sala Mariana Pineda, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los máximos representantes de las Cortes Generales de España mantuvieron una reunión privada junto a las respectivas delegaciones de ambos países. Este encuentro bilateral, realizado durante la estancia oficial del mandatario ucraniano, formó parte de una agenda institucional que incluyó saludos formales y discusiones a puerta cerrada entre líderes de ambos Estados. Según informó el medio de comunicación, el objetivo de la visita de Zelenski se centró en fortalecer las vías de diálogo y cooperación política entre Ucrania y España.

Tal como publicó la fuente, antes de este encuentro privado, Volodímir Zelenski fue recibido en el Patio de Floridablanca a las 15:00 horas por Francina Armengol, presidenta del Congreso, y Pedro Rollán, presidente del Senado, durante una jornada en la que los debates en el hemiciclo continuaban su curso. El presidente de Ucrania llegó acompañado por Andriy Yermak, jefe de la Oficina presidencial; Ihor Zhovkva y Pavlo Palisa, subjefes de la misma; el asesor estratégico Oleksandr Kamyshin; la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda Jagu.

Durante la sesión de saludos oficiales, Zelenski intercambió palabras con los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores del Congreso y del Senado: Juan Carlos Ruiz Boix, del Partido Socialista, y José Ignacio Landaluce Calleja, del Partido Popular, respectivamente. El jefe de Estado ucraniano también saludó a los presidentes de las comisiones de Defensa de ambas cámaras, Francisco José Conde López y José Manuel Rey Varela, ambos del Partido Popular, y mantuvo contacto con la presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso, la socialista Susana Ros, así como con Alberto Fabra, presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea, del Partido Popular.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la visita de Zelenski a la sede parlamentaria no es un hecho aislado. Cuatro meses atrás, en noviembre del año anterior, el jefe de Estado también acudió al Congreso para reunirse con Armengol y Rollán. En esa ocasión, firmó en el Libro de Honor y participó en un intercambio de obsequios institucionales con los líderes de ambas cámaras, complementando su visita con un recorrido por el hemiciclo.

Durante la actual gira en territorio español, Zelenski ya había mantenido en la mañana una cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, programó una audiencia vespertina con el Rey Felipe VI, según reportó la fuente, dentro de un calendario que evidencia el interés mutuo de Ucrania y España por incrementar el nivel de cooperación bilateral y el apoyo institucional.

El medio detalló que, tras la toma de la foto oficial de familia, la comitiva se desplazó a la Sala Mariana Pineda para proceder al encuentro privado. Las conversaciones incluyeron la participación de delegaciones de ambos países, lo que refleja la intención de abordar temas cruciales para la relación entre Ucrania y España y favorece el entendimiento parlamentario en el contexto de la actual coyuntura internacional.

La presencia de Zelenski y su equipo, integrado por altos funcionarios y representantes diplomáticos, apuntó a consolidar la interlocución con las Cortes Generales y a profundizar la colaboración en materias estratégicas y políticas de interés para ambas naciones. Como publicó la fuente, este tipo de encuentros forman parte de la rutina en la agenda del presidente ucraniano durante sus visitas a España, mostrando una continuidad en el diálogo y los lazos institucionales entre las partes.

La jornada, enmarcada en la visita oficial de Zelenski que incluyó reuniones tanto con el Gobierno como con la jefatura del Estado, evidencia el peso del componente parlamentario en la diplomacia reciente entre Madrid y Kiev, tal como consignó el medio.