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Siete de cada diez españoles rechazan el ataque sobre Irán y un 85% cree que pone en riesgo la paz internacional

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Siete de cada diez españoles rechaza el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y un 85% asegura que la guerra contra este país le provoca "mucho o bastante rechazo", según se desprende de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al presente mes de marzo.

El órgano que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos realizó este estudio entre los pasados días 2 y 6, esto es, en plena escalada de la guerra contra Irán, que dio comienzo el pasado 28 de febrero.

A UN TERCIO APENAS LE PREOCUPA

La encuesta incluye varias preguntas sobre los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y revela, en concreto, que el 64,3% de los encuestados está "muy o bastante preocupado" por este conflicto, frente a sólo un 17,1, que dice estar "algo preocupado", y el 15,4%, que asegura estar "poco o nada preocupado".

Además, el CIS preguntó sobre el rechazo que suscita entre los españoles esta guerra, y que ha provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya resucitado el conocido lema 'No a la guerra' que se entonó ya con la guerra en Irak.

Y el resultado que arroja es que al 69,2% de los encuestados muestra "mucho o bastante rechazo" a la contienda iniciada por Estados Unidos e Israel, frente al 24,5% que dice sentir "poco o ningún rechazo" por la misma.

Por último, y ante el interrogante de si esta situación bélica supone un riesgo para la paz internacional, el 85,4% de los españoles responde afirmativamente frente a sólo el 10,%, que lo hace de forma negativa.

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