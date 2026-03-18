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Senegal recurrirá al TAS la decisión de la CAF de dar la Copa de África a Marruecos por "incomparecencia"

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La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de declarar a Senegal perdedor por "incomparecencia" en la final de la Copa de África de Naciones (CAN) 2025 y registrar el resultado como 3-0 a favor de Marruecos, lo que otorga el título a la selección marroquí pese a que el resultado fue de 0-1 para los senegaleses.

En un comunicado, la Federación Senegalesa denunció una "decisión inicua, sin precedentes e inaceptable" que, a su juicio, "arroja descrédito sobre el fútbol africano", y confirmó que iniciará "en los plazos más breves posibles" un recurso ante el TAS de Lausana para defender "los derechos y los intereses del fútbol senegalés".

El organismo senegalés reiteró además su "compromiso inquebrantable con los valores de integridad y justicia deportiva" y aseguró que mantendrá informado al público sobre la evolución de este caso, que abre un nuevo frente jurídico en torno al desenlace de la última Copa de África.

El episodio se remonta a la final del torneo, disputada en Marruecos, cuando el combinado senegalés se marchó del terreno de juego y amagó con no regresar como protesta por un penalti señalado a favor del equipo anfitrión. El delantero Brahim Díaz lanzó esa pena máxima con un intento a lo Panenka que no terminó en gol, en un momento de máxima tensión del encuentro.

Sobre el césped, Senegal acabaría imponiéndose por 1-0 tras la prórroga gracias a un gol de Pape Gueye, resultado que inicialmente le otorgó el título continental y prolongó la sequía de Marruecos pese a ejercer como anfitrión del torneo.

Sin embargo, tras la reclamación presentada por la federación marroquí y su posterior recurso, la Junta de Apelación de la CAF decidió revocar el fallo inicial y declarar la derrota administrativa de Senegal, registrando el resultado oficial como 3-0 para Marruecos.

Según informó la CAF, su órgano de apelación estimó el recurso presentado por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) y anuló la resolución previa del Jurado Disciplinario, al considerar que en la primera instancia no se había respetado el derecho a ser oído de la parte apelante durante el procedimiento.

En aplicación de los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa de África de Naciones, la CAF concluyó que el comportamiento de la selección senegalesa durante el encuentro constituye una infracción reglamentaria y declaró al equipo "culpable de perder por incomparecencia" la final disputada el pasado 18 de enero.

"En aplicación del artículo 84 del reglamento, la selección nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el partido final, registrándose el resultado del partido como 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol", señaló el organismo africano en su página web.

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