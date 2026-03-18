Sánchez se reúne este miércoles con Zelenski, en la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano

Durante su estancia en Madrid, Volodímir Zelenski tiene programada una audiencia privada con el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela a las 17:30, lo que refuerza el componente institucional de su visita y consolida su agenda de alto nivel en España. La Casa Real y el Gobierno español han dispuesto este recibimiento como parte de la cuarta gira oficial del mandatario ucraniano a territorio español. Tal como informó Europa Press, Zelenski fue recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alrededor de las 11:30 en el Palacio de la Moncloa. Posteriormente, ambos líderes ofrecen una comparecencia conjunta ante los medios, donde se prevé que abordarán distintos aspectos de la cooperación bilateral y la situación internacional.

La visita de Zelenski a España incluye, según Europa Press, la asistencia a la sede del Congreso de los Diputados, presidido por Francina Armengol, donde el mandatario también mantiene un encuentro con Pedro Rollán, máximo responsable del Senado. Estos actos se suman a una agenda institucional diseñada para profundizar los lazos entre ambos países y tratar aspectos relacionados con la seguridad, la colaboración en materia de defensa y la reconstrucción de Ucrania; temas que se destacan desde el Ejecutivo español y que han marcado encuentros previos entre las dos naciones.

En noviembre del año pasado, durante su anterior visita, Zelenski ya había realizado actividades similares en Madrid. En aquella ocasión, además de reunirse con Sánchez y el Rey Felipe VI, visitó el Congreso de los Diputados y participó en un almuerzo de honor organizado por los Reyes en el Palacio Real, según detalló Europa Press. Previamente, la primera visita oficial de Zelenski a España se centró en la firma de un acuerdo bilateral de seguridad y defensa en el Complejo de la Moncloa, un pacto que también incluye asistencia humanitaria, acciones para la reconstrucción ucraniana y el compromiso de trabajar juntos por una “paz justa y duradera basada en el derecho internacional”, tal como reportó el medio español.

El vínculo entre Zelenski y la Casa Real española se ha ido afianzando durante el último año. El medio Europa Press recordó que el presidente ucraniano y Felipe VI han sostenido tres encuentros oficiales hasta el momento: la primera reunión ocurrió en octubre de 2023 en Granada, en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea; la segunda tuvo lugar en mayo de 2024 durante una visita oficial a Madrid; y la más reciente se celebró en noviembre de ese mismo año. Según la información consignada por Europa Press, ambos dirigentes también coincidieron en septiembre, durante los actos paralelos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que subraya la continuidad y la regularidad de los contactos a más alto nivel.

A lo largo de los encuentros, las discusiones han girado en torno al fortalecimiento de la colaboración bilateral, los mecanismos de apoyo a la población ucraniana afectada por la guerra y los esfuerzos conjuntos en foros multilaterales. Europa Press señaló que Sánchez y Zelenski plasmaron en la hoja de ruta firmada en Moncloa el compromiso español de contribuir a la estabilidad y la reconstrucción en Ucrania, con iniciativas en los campos humanitario, político y de seguridad.

La visita de este miércoles responde también, según consigna Europa Press, a la voluntad de ambas administraciones de continuar el diálogo político a todos los niveles, en un contexto internacional marcado por la invasión rusa de Ucrania. Durante la rueda de prensa conjunta prevista tras su reunión, Sánchez y Zelenski expondrán los principales resultados de los encuentros y las posiciones compartidas en torno a la cooperación europea y las prioridades más inmediatas en materia de asistencia militar y humanitaria.

En el repaso de las visitas, Europa Press aclaró que uno de los momentos emblemáticos de la relación institucional entre España y Ucrania fue el almuerzo de honor ofrecido a Zelenski por los Reyes en el Palacio Real, una señal visible del respaldo simbólico a la causa ucraniana. Esta serie de intercambios y gestos diplomáticos busca sostener el compromiso español tanto en el plano bilateral como en el marco de las instituciones internacionales, según se desprende de la agenda recogida por este medio.

Las reuniones de Zelenski en el Congreso y el Senado, programadas para esta jornada tal como reportó Europa Press, incluyen un enfoque en la diplomacia parlamentaria y el fortalecimiento de los lazos entre los órganos legislativos de ambos países. Estas actividades se enmarcan en la estrategia de Kiev de obtener respaldo político e institucional de los aliados europeos en el escenario de la crisis actual.

En suma, la nueva visita de Zelenski a la capital española supone la consolidación de una relación diplomática que recoge acuerdos previos, acciones compartidas en materia de apoyo humanitario y militar, así como iniciativas para la reconstrucción y el fortalecimiento institucional de Ucrania, según la secuencia de hechos difundida por Europa Press. Las reuniones de alto nivel previstas, tanto en el Palacio de la Moncloa como en La Zarzuela, reflejan la continuidad y la regularidad de los contactos entre ambos gobiernos y la jefatura del Estado español.