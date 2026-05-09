Duterte cambia de abogado antes de su juicio ante la CPI por crímenes contra la humanidad

Nicholas Kaufman, hasta ahora abogado del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha solicitado su baja como defensor del exlíder filipino con vistas al juicio que se celebrará ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes contra la humanidad durante la llamada 'guerra contra las drogas'.

El hasta ahora defensor Nicholas Kaufman ha afirmado que su contrato como abogado de Duterte finalizó el pasado 31 de marzo, según un escrito presentado ante la CPI el viernes. Kaufman ha afirmado que el equipo de la defensa visitó a Duterte el 7 de mayo, donde el expresidente expresó su "deseo de contratar a un nuevo equipo". De esta manera, se desconoce el nombre del nuevo defensor, el cual fue ocultado en el documento.

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"A la luz de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con el artículo 78, apartado 1, del Reglamento de la Corte, solicito respetuosamente autorización para retirarme como abogado del Sr. Rodrigo Roa Duterte", ha escrito Kaufman en su carta dirigida a la Sala de Primera Instancia. "La eficacia y la continuidad de la representación de Duterte están garantizadas gracias al nuevo abogado, que cuenta con una amplia experiencia en la CPI", ha añadido.

Duterte, de 81 años, se encuentra actualmente detenido en un centro de la CPI en La Haya desde marzo del año pasado acusado de crímenes contra la humanidad en relación con la llamada 'guerra contra las drogas' de su administración entre 2013 y 2018 --primero como alcalde de la ciudad de Davao y luego como presidente del país-- que causó la muerte de miles de presuntos traficantes y consumidores de drogas.

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El Tribunal Penal Internacional (TPI) confirmó el 23 de abril todos los cargos presentados contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la llamada 'guerra contra las drogas', por lo que ha decidido finalmente enviarlo a juicio.

La Sala de Cuestiones Preliminares I confirmó por unanimidad los tres cargos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad después de las audiencias judiciales previas al juicio que se han venido realizando durante los últimos meses, tal y como señaló la Corte en un comunicado.

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Duterte se encuentra detenido en la ciudad neerlandesa de La Haya desde marzo de 2025. Fue entregado al TPI en marzo de 2025, precisamente, por las autoridades filipinas bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr --perteneciente a una familia otrora aliada del exmandatario--, que lo detuvieron en virtud de la orden de arresto emitida por la corte.

Con todo, su detención y entrega es objeto de debate en el país, donde cuenta con una base de seguidores fieles, y su hija, Sara Duterte, ha anunciado su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2028.

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