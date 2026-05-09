Cerca de 300 peruanos, la mayoría escolares, están varados en Bolivia por bloqueos de vías

Lima, 9 may (EFE).- Cerca de 300 peruanos, la mayoría de ellos escolares, se encuentran varados en distintos puntos de Bolivia por los bloqueos de carreteras que se mantienen desde el miércoles en el departamento de La Paz, según informó en la noche de este viernes el Gobierno de Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que, hasta el momento el Consulado General de Perú en La Paz ha contabilizado un total de 282 peruanos afectados por los bloqueos, de los que 202 son estudiantes de los colegios de las sureñas ciudades peruanas de Cusco, Arequipa y Puno.

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El consulado ha gestionado alojamiento y alimentación para sus connacionales, de los que aseguró que "se encuentran a buen recaudo en instalaciones seguras ubicadas en La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni".

Las autoridades consulares están realizando un seguimiento permanente de estos grupos mediante orientación y asistencia, y de la situación en las carreteras con miras a facilitar su retorno a Perú lo antes posible.

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La Central Obrera Boliviana (COB) ha liderado esta semana protestas callejeras para exigir un aumento salarial del 20 % y la atención de varias demandas, entre ellas un compromiso de no privatizar empresas estatales y la eliminación de una ley de tierras, algo que también pide un grupo de campesinos e indígenas de la Amazonia que están en La Paz desde el lunes.

La protesta de la COB está respaldada por sectores campesinos que iniciaron el miércoles bloqueos de carreteras en el altiplano de La Paz para exigir la renuncia del presidente, lo que ha afectado a los desplazamientos hacia el interior del país y hacia Perú y Chile. EFE

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