Registrado un seísmo de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán sentido en cinco provincias andaluzas

En la madrugada del 18 de marzo, residentes de localidades como Torremolinos, Mijas y Ojén en la provincia de Málaga, así como Almadén de la Plata y Aznalcóllar en la provincia de Sevilla, experimentaron un movimiento telúrico asociado a un sismo que no dejó daños materiales reportados. De acuerdo con información difundida por Europa Press, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmó la percepción del temblor en diversas ciudades y municipios de Andalucía y en Ceuta, originando al menos treinta llamadas de alerta al servicio de emergencias 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

El IGN detalló que el epicentro del temblor se localizó en el mar de Alborán y alcanzó una magnitud de 4,4, con una profundidad de 92 kilómetros. Según consignó Europa Press, el fenómeno ocurrió exactamente a las 00:24, generando inquietud principalmente en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, así como en la ciudad autónoma de Ceuta. El suceso no registró consecuencias en infraestructuras ni víctimas, según las autoridades consultadas por el medio.

El Instituto Geográfico Nacional explicó que la intensidad se clasificó entre III y IV en distintos puntos de Andalucía. Los efectos más notorios se registraron en Torremolinos, Mijas y Ojén (Málaga); Almadén de la Plata y Aznalcóllar (Sevilla), y en Córdoba y Los Pedroches (Córdoba). Europa Press indicó además que el sismo se sintió con intensidad III en Alcalá del Río y Constantina (Sevilla); Vélez-Málaga y nuevamente Torremolinos (Málaga); Motril (Granada); Villanueva de Córdoba y Villarrubia (Córdoba).

Según reportó Europa Press, la percepción del temblor se extendió también, aunque de manera más leve, a más de cincuenta municipios distribuidos en Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla, así como en Ceuta y en la provincia de Ciudad Real. El registro de llamadas de alerta se concentró en las primeras horas posteriores al evento, aunque ninguna dio lugar a actuaciones por incidentes o daños.

La actividad sísmica en el mar de Alborán registra antecedentes por su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas. En este contexto, el IGN precisó que monitorea de forma permanente la región para actualizar la información y alertar sobre posibles réplicas o secuelas. Según Europa Press, la profundidad del sismo, superior a los 90 kilómetros, corresponde a un fenómeno que permite percusión en amplias zonas, aunque en este caso sin incidencias materiales ni personales.

La EMA informó que los avisos recibidos por el 112 procedieron principalmente de habitantes que manifestaron haber sentido el temblor durante la noche, especialmente en áreas residenciales de las provincias afectadas. No se derivaron actuaciones de emergencias ni recomendaciones de evacuación, confirmó Europa Press basándose en los datos oficiales recogidos en la plataforma del IGN y de la Agencia de Emergencias andaluza.

En posteriores actualizaciones, el IGN continuó suministrando datos sobre la evolución de la sismicidad en la región. Según lo publicado por Europa Press, el monitoreo de la zona del mar de Alborán se considera prioritario por la frecuencia de movimientos sísmicos registrados a diferentes profundidades y con magnitudes variables, aunque el de la madrugada del 18 de marzo figura entre los más destacados por su percepción en un amplio radio y la cantidad de avisos generados.

El dispositivo 112 permaneció atento a las llamadas relacionadas con el sismo, atendiendo a la inquietud de los vecinos y proporcionando información basada en fuentes oficiales. Europa Press indicó que el protocolo contemplado para estos casos fue activado, aunque no resultó necesaria la intervención de equipos de emergencia más allá de la información preventiva ofrecida a la ciudadanía.

El Instituto Geográfico Nacional recomienda mantenerse al tanto de sus informes oficiales para conocer cualquier nueva variación en la actividad sísmica de la zona y prestar atención a las comunicaciones emitidas por la Agencia de Emergencias de Andalucía, según recogió Europa Press. Las autoridades reiteraron que, pese a la magnitud del movimiento, no existen reportes de afección estructural o de personas heridas en ninguna de las áreas donde se percibió el temblor.