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Petro propone a Macron unir esfuerzos para "avanzar hacia la paz" en Oriente Próximo

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha propuesto a su homólogo francés, Emmanuel Macron, unir esfuerzos para "avanzar hacia la paz" en Oriente Próximo, en una llamada telefónica, en la que trataron alternativas que promuevan un alto el fuego.

La conversación ha tenido lugar este martes y se ha prolongado unos 30 minutos. Macron, según apunta la Presidencia de Colombia, ha expresado su respaldo a las iniciativas planteadas por Petro, a la vez que ha incidido en la necesidad de apostar por "una tregua y el diálogo" para superar la crisis.

De la misma manera, ambos mandatarios han acordado trabajar de manera conjunta a través de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores en esta idea de una "alianza" para lograr una salida pacífica de los conflictos.

En redes sociales, Petro ha destacado que el presidente Macron puede ayudar a "desatar el número de países que buscarán un cese inmediato" en la región.

Petro ha añadido que durante la conversación también se ha tratado la nueva situación política de Venezuela, después de la detención en Caracas del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, aunque sin ofrecer más detalles.

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