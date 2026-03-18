Macron alerta del "peligro de los extremos" en la formación de alianzas tras las elecciones municipales

“Nadie debe olvidar que el extremismo, se halle donde se halle, sigue siendo un peligro”. Con estas palabras, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, transmitió su preocupación por un fenómeno que ha tomado fuerza tras las elecciones municipales celebradas en el país, donde la reconfiguración de alianzas políticas presenta un escenario de creciente polarización. Según consignó el medio 'Le Figaro', Macron instó este miércoles a los partidos políticos a respetar los principios republicanos y democráticos, advirtiendo sobre los riesgos que conllevan las colaboraciones con formaciones situadas en los extremos del espectro ideológico.

De acuerdo con las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, reproducidas por 'Le Figaro', el mandatario francés enfatizó que los pactos con partidos de tendencia radical pueden representar un peligro para la República. Estas declaraciones surgen en el contexto de una vida política marcada por la incertidumbre respecto a la gobernabilidad futura y a pocos años de las elecciones presidenciales de 2027, para las cuales el actual panorama municipal permite entrever una contienda altamente polarizada.

La reciente jornada electoral ha tenido como uno de sus resultados más relevantes el avance de la extrema derecha, representada por la Agrupación Nacional, que consiguió el pase a la segunda vuelta que tendrá lugar el 22 de marzo. Aunque fuerzas como los socialistas y los republicanos lograron mantener posiciones en municipios clave, la expectativa es que la ultraderecha dispute la mayoría de las alcaldías, según reportó 'Le Figaro'. Este resultado plasma un giro en la vida política francesa, donde la influencia de los extremos se consolida y genera nuevos desafíos para la convivencia institucional.

El reparto de poder tras estas elecciones anticipa que tanto la Agrupación Nacional como La Francia Insumisa pueden tener un rol decisivo en la formación de gobiernos municipales. Este posible papel como “llave de gobierno” en varias ciudades refuerza el mensaje del presidente sobre la importancia de no sacrificar principios republicanos ante la tentación de formar mayorías a cualquier costo, informó 'Le Figaro'.

La situación en las principales ciudades ilustra la complejidad de la nueva configuración política. En París, la coalición integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista Francés y los Ecologistas, encabezada por Emmanuel Grégoire, consiguió el 37,9% de los sufragios en la primera vuelta, consolidando una posición relevante para la izquierda. Este bloque constituye la principal fuerza en la capital, resistiendo el avance de las propuestas de derecha radical.

En Marsella, se presenta un escenario aún más ajustado. Benoît Payan, candidato de una coalición de izquierda que no incluye a La Francia Insumisa, fue el más votado con un 36,7% de los votos, apenas superando a Franck Allisio, representante de la Agrupación Nacional, que obtuvo el 35,02%. Esta estrecha diferencia incrementa la preocupación, ya que existe la posibilidad de que Marsella acabe bajo control de la extrema derecha, reportó el diario 'Le Figaro'.

El desarrollo de estas alianzas y la fragmentación partidaria generan incertidumbre sobre la estabilidad de la institucionalidad local y nacional. La variedad de pactos entre bloques de diferentes orientaciones políticas evidencia el impacto de la polarización en la vida político-administrativa francesa, lo que, en palabras del presidente citadas por 'Le Figaro', representa un reto para los valores democráticos que rigen la República.

Los resultados electorales, al delinear un escenario en el cual fuerzas políticas de extremos opuestos pueden determinar el rumbo de varias alcaldías, plantean interrogantes sobre la gobernabilidad en los próximos años y preludian unas presidenciales tendentes a la polarización, detalló el medio francés. Todo ello, en un contexto donde la advertencia presidencial sobre el respeto a los principios democráticos se cruza con la inestabilidad y el avance de agendas consideradas radicales.

Según los analistas políticos citados por la prensa francesa, este tipo de dinámicas podría condicionar la calidad del debate público y la capacidad de los gobiernos locales para alcanzar consensos duraderos. El mensaje de Macron, dirigido tanto a fuerzas de izquierda como de derecha, subraya la necesidad de preservar la cohesión institucional para evitar que la vida política se vea dominada por agendas que, a juicio del Gobierno, pueden poner en riesgo los fundamentos de la República.