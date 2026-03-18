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Las mutualidades trabajarán en el CISNS para facilitar los cribados de cáncer y vacunación, según CSIF

Mutualistas demandan igualdad en campañas preventivas tras detectar exclusiones en pruebas y vacunación, mientras Muface anuncia medidas para mejorar la coordinación con aseguradoras y avanzar en la implantación nacional de la receta electrónica, según CSIF

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La decisión de fortalecer la coordinación entre las mutualidades de funcionarios y las administraciones sanitarias se originó después de que Muface, durante la reunión del Consejo General que contó con la participación de CSIF, anunciara acciones destinadas a mejorar la atención de los mutualistas, en respuesta a las persistentes dificultades en la realización de cribados de cáncer y campañas de vacunación. Esta medida surge tras los reclamos sobre desigualdades y exclusiones sufridas por miembros de estas mutualidades durante actividades preventivas de salud pública. Según informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), las tres mutualidades que dan cobertura a funcionarios en España—Muface, Mugeju e Isfas—fueron invitadas a unirse al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el objetivo de evitar discriminaciones en las políticas de prevención de cáncer y vacunación, así como en otras intervenciones preventivas.

De acuerdo con la información proporcionada por CSIF, Muface señaló que las mutualidades participaron por primera vez en la más reciente sesión del CISNS, compromiso que se mantendrá en las próximas convocatorias. El propósito es asegurar que los mutualistas no se vean desfavorecidos por descoordinaciones o insuficiencias informativas entre las aseguradoras y los distintos sistemas autonómicos de salud al desarrollar campañas públicas de prevención. Según reportó la CSIF, este paso busca corregir situaciones en las que, al no contar con un marco de cooperación efectivo, los mutualistas han quedado al margen de pruebas diagnósticas o no han accedido en igualdad de condiciones a los programas regionales de vacunación.

El medio CSIF también detalló que durante el periodo vigente del actual concierto sanitario han recibido múltiples quejas de mutualistas por la denegación de pruebas diagnósticas, intervenciones médicas y acceso a medicamentos por parte de las entidades aseguradoras encargadas de la cobertura sanitaria. Ante esta situación, Muface comunicó que ya se ha constituido una comisión de prestaciones con la finalidad de aumentar la vigilancia y responder ante cualquier posible incidencia relacionada con la atención sanitaria de la población mutualista.

Asimismo, según informó CSIF, tras la Semana Santa se pondrá en marcha un grupo de trabajo para avanzar en la reforma y fortalecimiento del mutualismo administrativo. Esta iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos en noviembre, dentro del Acuerdo para la Mejora de las Condiciones Laborales que Muface suscribió con el Ministerio de Función Pública, y responde a las demandas expresadas por CSIF en materia de optimización de derechos y servicios para mutualistas.

Otras dificultades señaladas se relacionan con la Atención 112, donde la falta de alineación entre el sistema público de salud y las aseguradoras que dan servicio a los funcionarios genera trabas burocráticas que repercuten directamente en los usuarios. De acuerdo con CSIF, cuando un mutualista de opción concertada utiliza el servicio de urgencias 112, se enfrenta en ocasiones a la obligación de costear los servicios médicos resultantes debido a la inexistencia de un criterio estatal que regule esta atención en el ámbito de la sanidad concertada. Muface sostuvo que se está trabajando para establecer una solución estatal que elimine estas cargas para los beneficiarios.

Por último, la implantación nacional de la receta electrónica figura entre las prioridades expuestas por Muface en la reunión, informó CSIF. El objetivo consiste en agilizar los procedimientos de prescripción y dispensación de medicamentos, abarcando todo el territorio nacional, y superar los obstáculos actuales, como la falta de implicación por parte de profesionales médicos y clínicas concertadas, que retrasan la plena integración de la receta electrónica en el sistema de mutualidades.

Este conjunto de medidas, acordadas y anunciadas en el contexto del Consejo General, responde a las preocupaciones y denuncias recibidas por CSIF y refuerza el compromiso de las mutualidades y la administración pública para equiparar el acceso de los funcionarios a las políticas y beneficios de la salud pública, informó el sindicato.

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