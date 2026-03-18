LaLiga bate récord de ingresos con 5.464 millones de euros y de asistencia a estadios

El valor de los futbolistas formados en las academias de los clubes españoles alcanza los 1.470 millones de euros, la cifra más alta entre las cinco principales ligas europeas, y representa un 19,8% del tiempo de juego en la competición. Con estos datos, la dirección de LaLiga destaca que el modelo español prioriza el desarrollo de talento propio sobre la compra de jugadores extranjeros por sumas elevadas, una estrategia orientada al medio y largo plazo que, según directivos de la competición, preserva la sostenibilidad y fortalece la cultura de cantera en los equipos. A partir de este contexto, el informe anual revela que la temporada 2024-25 marcó hitos históricos tanto en ingresos como en asistencia a los estadios.

Según informó la agencia Europa Press, la temporada registró ingresos totales normalizados de 5.464 millones de euros sin considerar los recursos obtenidos por mecanismos extraordinarios, una cantidad que supone un incremento del 8,1% respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 5.054 millones. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el director general corporativo, Javier Gómez, presentaron estas cifras durante un acto celebrado en Madrid, donde también explicaron que las previsiones apuntan a que los ingresos alcancen los 5.700 millones en la temporada 2025-26 y se acerquen a los 6.000 millones en la 2026-27. Gómez afirmó que este objetivo se superará con certeza en la campaña 2027-28.

De acuerdo con Europa Press, uno de los principales motores del crecimiento corresponde al área comercial, cuyos ingresos durante la campaña llegaron a 1.584 millones de euros. Las operaciones por traspasos de jugadores aportaron 797 millones al balance, aunque el informe subraya que la estrategia predominante entre los clubes españoles es la de retener y potenciar el talento surgido de sus formaciones juveniles. Esta política, sostuvo LaLiga en su análisis, contrasta con el "incremento artificial" de los precios de traspasos que se observa en la Premier League, situación que genera preocupación dentro del organismo español.

Javier Gómez advirtió que la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Premier League, que limita el coste de plantilla al 85% del volumen de negocio más el valor de traspasos, podría desencadenar una burbuja inflacionaria en Inglaterra que acabe afectando al resto de grandes ligas europeas. "Los precios de traspasos se van a reventar y se va a crear una burbuja en Inglaterra que nos va a afectar al resto de competiciones. Va a ser peor de lo que es ahora. Tenemos que ir vigilando cómo nos puede ir afectando", señaló Gómez durante la presentación, según consignó Europa Press.

Por su parte, Javier Tebas defendió la hoja de ruta de LaLiga y recalcó que "el modelo del fútbol español está mucho más enfocado a la cantera históricamente", en alusión a la eficiencia de la inversión en cantera y la menor tendencia al despilfarro en fichajes. Asimismo, el presidente de la competición describió como “bipolar” el proceso que atraviesa el campeonato inglés, en el que las regulaciones buscan aplicar el ‘fair play’ pero cuya efectividad aún se mantiene en cuestión.

El informe anual también reflejó el avance en las cifras de asistencia a los recintos deportivos, con un total superior a los 17 millones de espectadores en la pasada temporada y una tasa de ocupación media del 84,5% en LaLiga EA Sports. El dato representa una mejora considerable frente a la campaña 2018-19, en la que la ocupación fue del 72%. Autoridades de LaLiga estiman que en la próxima temporada la asistencia podría alcanzar los 18 millones de personas, mientras que los ingresos asociados a ‘matchday’ sumaron 399 millones de euros en la 2024-25.

Tebas valoró en el evento que la solvencia del sector español atrae a grandes entidades financieras internacionales dispuestas a financiar proyectos liderados por clubes del país. Destacó que el incremento en la asistencia a los estadios también contribuye a la estabilidad financiera, y manifestó el objetivo de aumentar aún más el porcentaje de ocupación de los recintos hasta alcanzar el 95% en próximas temporadas.

A nivel de resultados después de impuestos, los clubes españoles presentaron un saldo conjunto negativo de 70 millones de euros, aunque mantuvieron una tendencia alcista en inversiones. La inversión neta, calificada por LaLiga como estructurada y planificada durante varios ejercicios, ascendió a 984 millones de euros —frente a los 877 millones del ciclo anterior—, mientras que la inversión en infraestructuras fue de 885,7 millones. El patrimonio neto conjunto de los clubes también incrementó, situándose en 2.393 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% respecto al ejercicio anterior, reportó Europa Press.

En cuanto al control presupuestario, Gómez reiteró que la liga permite el ingreso de capital suplementario, aunque establece los límites impuestos por la UEFA: en tres temporadas, los clubes no pueden acumular pérdidas superiores a 60 millones de euros más el gasto dedicado a fútbol femenino, cantera y otras secciones. Este margen puede emplearse para reforzar las plantillas, pero sin ir más allá de los parámetros sostenibles definidos por las instituciones europeas.

El director general corporativo subrayó que la competición se mantiene estable, con un modelo resistente ante escenarios críticos como el impacto provocado por la pandemia de COVID-19, que no generó impagos y permitió que la liga saliese fortalecida en términos de organización y equilibrio financiero. Añadió que los problemas de sostenibilidad surgen, en general, cuando un club desciende de categoría, aunque resaltó que a nivel colectivo la competición demuestra fortaleza y no enfrenta amenazas inmediatas.

Sobre el mercado de fichajes, Gómez expresó que no se espera una alteración sustancial en las próximas ventanas y que la tendencia continuará orientándose al crecimiento “con valores lógicos” y a la promoción de jugadores formados localmente, considerados de las mejores canteras a nivel mundial. “La cifra crecerá con valores lógicos, pero no esperamos un vuelco en el mercado”, describió, según el medio Europa Press.

Representantes de LaLiga recalcaron que el control económico impuesto por la entidad viene generando una cultura de estabilidad dentro de los clubes españoles, que apuestan por inversiones sostenibles y modelos de desarrollo propios, marcando distancia respecto a políticas de fichajes propias de otras competiciones europeas.