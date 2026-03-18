La Junta nombra a Jaime Mora como comisionado para víctimas de Adamuz y respalda la manifestación del viernes

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha decidido constituir una comisión de seguimiento destinada a realizar un acompañamiento sanitario, social y psicológico a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y a sus familias. Esta comisión también tendrá el encargo de proteger los intereses de los afectados. De acuerdo con lo informado por el medio, la Junta de Andalucía ha aprobado el nombramiento de Jaime Mora como comisionado para las víctimas de Adamuz y ha decidido apoyar la manifestación convocada por familiares para el próximo viernes 20 de marzo, con el objetivo de reclamar verdad y justicia tras la tragedia.

Según reportó la Junta durante una reunión excepcional del Consejo de Gobierno realizada este miércoles en Huelva, el presidente Juanma Moreno explicó en rueda de prensa que la sesión coincidió con el segundo mes desde el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que causó 46 fallecidos y numerosos heridos, entre los que tres permanecen hospitalizados. El anuncio oficial de la designación de Jaime Mora como responsable del nuevo comisionado tuvo lugar tras la colocación de la primera piedra del Hospital Materno-Infantil en la capital onubense, en el contexto de los actos conmemorativos por la tragedia.

De acuerdo con lo detallado por el medio, la Junta respaldará la marcha impulsada por la asociación de víctimas de Adamuz. El presidente Moreno declaró que las familias de las 46 personas que perdieron la vida continúan exigiendo transparencia para esclarecer los hechos ocurridos en el accidente y que la administración andaluza apoya esa petición de información para evitar que un suceso similar se repita en Andalucía o en cualquier otro territorio. Moreno afirmó que la Junta permanecerá junto a las víctimas durante todo el proceso.

El plan definido por el Gobierno andaluz contempla el acompañamiento a los damnificados no solo en materia sanitaria, sino también en el ámbito social y psicológico. La comisión de seguimiento supervisará la situación de las personas afectadas y servirá de enlace para que los familiares reciban apoyo desde la administración. Además, informó la Junta, el Ejecutivo decidió personarse como acusación popular en la investigación judicial abierta para esclarecer el accidente, una medida solicitada previamente por los familiares de las víctimas.

En cuanto a la elección de Jaime Mora para el cargo de comisionado, el presidente Moreno defendió la propuesta, recordando que Jaime Mora ya desempeñó funciones relevantes como responsable del comisionado para el Acuerdo de Doñana en 2024. Oriundo de Huelva, Mora ha recibido el respaldo por su experiencia en gestión y por su reconocimiento como persona con capacidad de diálogo y escucha, según expresó Moreno en declaraciones reproducidas por la fuente.

El encargo para Jaime Mora, especificó el presidente de la Junta según publicó el medio, consiste en ponerse a disposición de todos los familiares de las víctimas para actuar como interlocutor y atender sus peticiones. El respaldo de la administración andaluza incluye la participación activa en la investigación judicial y la implicación en las movilizaciones para reclamar verdad y justicia.

La manifestación convocada por la asociación de víctimas y familiares busca mantener el foco sobre las demandas de los afectados y presionar por un avance en las indagaciones sobre las causas del accidente. El respaldo público de la Junta de Andalucía a esta marcha, según consignó el medio, muestra la disposición institucional de colaborar con los familiares y atender sus reclamos.