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Riverside Luxury Cruises anunció el estreno del crucero de lujo Riverside Mahler en 2028

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Denver (EE.UU.), 21 may (EFE).-Riverside Luxury Cruises anunció el debut del Riverside Mahler en 2028, lo que supondrá la primera vez que este buque navegue bajo la bandera de la marca y representará una de las acciones enmarcadas en el objetivo que tiene la compañía de ampliar su flotaEn 2023, Riverside adquirió una flota de cinco barcos fluviales de la ahora extinta Crystal River Cruises —Mozart, Debussy, Ravel, Mahler y Bach— y puso en servicio los tres primeros en las vías navegables más emblemáticas de Europa.En ese contexto, la incorporación del Riverside Mahler hace parte de la siguiente fase de la estrategia de expansión de la línea de cruceros de lujo. Según informó la compañía, está previsto que esta embarcación se una a su buque gemelo, el Riverside Debussy, que actualmente navega por los ríos Meno, Rin y Mosela."La presentación del Riverside Mahler nos brinda la oportunidad de aplicar todo lo que hemos construido hasta ahora y aplicarlo al Rin de maneras nuevas y creativas: mayor acceso, más flexibilidad y una perspectiva renovada de un río que todos creen conocer", explicó Jennifer Halboth, directora ejecutiva de Riverside Luxury Cruises. Desde la línea de cruceros señalaron que el regreso del Riverside Mahler subraya su visión a largo plazo de ampliar su flota y, al mismo tiempo, mantener los más altos estándares de espacio, servicio y sofisticación que definen la marca. Halboth destacó que a medida que la demanda de cruceros fluviales de lujo sigue creciendo, esta expansión les permite reforzar su compromiso de "ofrecer una experiencia excepcional y altamente personalizada", así como honrar el legado de estos barcos. Por último, desde Riverside Luxury Cruise informaron que serán anunciados más detalles sobre los itinerarios y las mejoras a bordo en una fecha posterior. EFE

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