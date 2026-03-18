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La Cámara de Comercio Brasil-España recibe a 22 empresas de retail brasileñas en el marco de la misión Panco

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La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) ha comunicado este miércoles su participación en Madrid en la misión empresarial Panco, iniciativa integrada por 22 empresas brasileñas y organizada por BBRetail con el objetivo de acercar al ecosistema europeo las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al sector minorista.

"Esta misión refuerza el papel de la Cámara de Comercio Brasil-España como impulsora de proyectos que conectan ambos mercados, así como su apoyo a proyectos liderados por sus socios, como es el caso de BBRetail, organizador de la misión Panco", ha afirmado la directora adjunta de la CCBE, Jéssica Alves.

La recepción del proyecto ha tenido lugar en la capital española y ha contado con la implicación de la CCBE y tres de sus socios, BBRetail como organizador y Sponsorb y Telefónica como colaboradores. De hecho, la presentación se realizado en las instalaciones de esta última, "socio protector" de la CCBE y entidad que ostenta actualmente su presidencia.

La sénior manager de relaciones con inversores de Telefónica en Brasil, Renata Dutra, ha destacado el papel de la CCBE como "plataforma clave" para conectar España con Brasil y "promover oportunidades de negocio y facilitar el intercambio de conocimientos" entre las compañías de ambos países.

Por su parte, el consejero delegado de BBRetail, Igor Paparoto, ha subrayado la importancia de este tipo de misiones para acercar las soluciones tecnológicas reales al sector 'retail'. El directivo puso el foco en la adopción de la IA en las operaciones comerciales para mejorar la eficiencia y competitividad.

Igualmente, el co-consejero delegado de la consultora Sponsorb, Leonardo Pellegrino, ha presentado un caso práctico centrado en la optimización del rendimiento en tienda y ha abordado la aplicación de metodologías orientadas a mejorar la agilidad operativa y la toma de decisiones basadas en datos.

La misión Panco, nombrada así por la firma de alimentación homónima fundada en 1952, ha contado con la participación de las empresas brasileñas Barbosa, Bramil, Pedreira, Cofesa, Mensore, Jaú Serve, Naomi Comércio de Alimentos, Unisuper União, Shibata, D'avó, São Roque Supermercados, Ayumi Supermercados, Piratininga, Nagumo, Negreiros, Higas, Esperança, Paraná, Rede Confiança, Kaçula y Rede X.

La CCBE cuenta con 150 empresas asociadas, tanto brasileñas como españolas, que representan el eje de las relaciones comerciales bilaterales entre ambas naciones y más del 90% de la inversión española en Brasil.

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