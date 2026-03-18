Javier Milei viaja a Hungría para reunirse con el primer ministro Viktor Orbán

Buenos Aires, 18 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este jueves a Hungría para una visita oficial en donde sostendrá un encuentro con el primer ministro de ese país, Viktor Orbán, y su presidente, Tamás Sulyok, según anunció este miércoles el canciller del país suramericano, Pablo Quirno.

Milei emprenderá el viaje a Budapest por la noche del jueves y será el primer encuentro oficial entre ambos líderes tras varias reuniones informales desde la llegada del economista derechista al Ejecutivo, en 2023.

Durante una entrevista en un canal de televisión local, Quirno aseguró que la cercanía entre Milei y Orbán forma parte de un "grupo de presidentes y líderes que tienen pensamientos afines", en referencia a la pertenencia de Argentina y Hungría a la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El canciller será parte de la comitiva que viajará a Hungría este jueves.

Los jefes de estado habían compartido la última reunión de la iniciativa internacional de Trump hace pocas semanas, en la que mostraron cercanía al conversar e incluso cantar una canción frente a las cámaras de los medios.

Orbán visitó Argentina en diciembre de 2023 y fue uno de los mandatarios extranjeros que participó del acto de asunción de Milei a la presidencia tras ganar las elecciones nacionales en segunda vuelta semanas antes. EFE