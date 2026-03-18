Javier Bardem: "'Dune 3' es una gran analogía sobre la idea del poder y lo que implica tenerlo"

Tras diecisiete años transcurridos desde los acontecimientos narrados en la segunda parte, la historia de Paul Atreides inicia una nueva fase en la que debe enfrentar las consecuencias derivadas de su posición de poder absoluto como emperador. Según reportó Culturaocio, la próxima entrega cinematográfica, ‘Dune: Parte tres’, sumergirá al público en una trama marcada por la urgencia, la tensión y el enfrentamiento, presentando dilemas éticos y personales irreversibles para sus protagonistas. El filme, dirigido por Denis Villeneuve, llegará a los cines el 18 de diciembre y promete cerrar la trilogía basada en la saga literaria de Frank Herbert situando el poder, su ejercicio y sus repercusiones en el eje central del relato.

El medio Culturaocio detalló que el propio Villeneuve presentó el primer avance de la película en un evento celebrado en Los Ángeles, donde aseguró que la nueva entrega se distancia de sus predecesoras tanto en ritmo como en tono. El director expresó su interés en regresar al universo de Dune no desde la nostalgia, sino movido por una sensación de urgencia. Villeneuve afirmó que "es una película muy diferente a las anteriores" e indicó que, en términos de narrativa, la tercera parte se orienta hacia el género del thriller, priorizando una historia de intensidad creciente y marcada por la acción. Villeneuve reveló que su inspiración principal provino de "Dune Messiah", y destacó que posiblemente sea su libro preferido dentro de la obra de Herbert.

La evolución dramática de Paul Atreides será el hilo conductor de ‘Dune: Parte tres’, según publicó Culturaocio. Timothée Chalamet retoma su papel de Paul, quien, tras convertirse en emperador, debe enfrentar los retos derivados de la concentración de poder y la violencia extendida. Villeneuve explicó que el personaje "lidia con el hecho de tener demasiado poder y trata de salir de ese ciclo de violencia". En esta nueva entrega, la narrativa sigue también a quienes intentan derrocar al emperador, desarrollando una trama descrita por el director como "bastante intensa" y abordando temas recurrentes en la saga, como la traición, la acción incesante y los dilemas personales.

Culturaocio detalló el regreso de varios integrantes del reparto principal; además de Chalamet y Zendaya, quien interpreta a Chani, participan Rebecca Ferguson como Jessica Atreides, Jason Momoa dando vida a Duncan Idaho, Josh Brolin como Gurney Halleck, Florence Pugh encarnando a Irulan Corrino y Léa Seydoux en el papel de Lady Margot. Javier Bardem vuelve a interpretar a Stilgar, líder de los fremen de Arrakis, enfrentado a una contradicción interna causada por la diferencia entre sus ideales de lucha y el desenlace de los hechos. Bardem definió la película como “una gran analogía sobre la idea del poder y lo que implica tenerlo”. El actor ahondó en el conflicto de su personaje, señalando que Stilgar atraviesa una crisis ideológica profunda al confrontar la realidad surgida de aquello por lo que había combatido.

Según informó Culturaocio, esta última entrega incorpora personajes nuevos al universo de Dune. Destaca la participación de Robert Pattinson como Scytale, un personaje clave en la conspiración contra Paul y dotado de la habilidad de cambiar de forma. Pattinson compartió su entusiasmo por sumarse a la saga cinematográfica y admitió su admiración por el trabajo de Villeneuve. El actor subrayó la complejidad moral de Scytale, al afirmar que "no puedes saber realmente de qué lado está, y eso es lo que lo hace interesante. No es un villano convencional, puede que incluso sea un buen tipo". A modo anecdótico, Pattinson relató en tono distendido que la influencia de Zendaya podría haber sido determinante para conseguir su papel, al recordar que, tras conversar con ella acerca de su interés por la saga, recibió la llamada para sumarse al reparto meses después.

Culturaocio también consignó la mayor relevancia de Anya Taylor-Joy en el rol de Alia Atreides, personaje clave por la profundidad psicológica que aporta al argumento. Taylor-Joy describió a Alia como alguien atrapado en una compleja combinación de bendición y maldición, portando en su mente la sabiduría de generaciones anteriores. La actriz explicó que la característica principal de su personaje radica en un intenso vínculo afectivo hacia su hermano Paul, al declarar que "lo que siente con más fuerza es su amor y devoción por su hermano. Es la única persona que la ha hecho sentir que tiene sentido". Taylor-Joy enfatizó la intensidad emocional de Alia y adelantó que la conexión con Paul conducirá a su personaje a la toma de decisiones extremas, describiendo su entrega al vínculo fraternal en términos de sacrificio absoluto.

El evento de presentación reunió tanto a Villeneuve como a los principales actores del elenco y permitió anticipar que ‘Dune: Parte tres’ apostará por una puesta en escena de gran escala, con una producción que, según Pattinson, resulta impresionante desde su magnitud y ambición, tanto durante el rodaje como en el resultado en pantalla. El filme traslada una historia sostenida en la acción y la conspiración, desarrollando tanto los conflictos de poder como los dilemas sociales y personales derivados de la concentración y el ejercicio de la autoridad.

Culturaocio indica que la trama entrelaza el destino de Paul Atreides con los desafíos que supone mantener el control sobre el imperio y el precio personal que ello implica, explorando el impacto de la traición y el cuestionamiento a la legitimidad del liderazgo supremo. Tanto el guion como las interpretaciones buscarán reflejar la complejidad de los personajes y las implicaciones de sus elecciones. La producción, basada en una de las obras más influyentes de la ciencia ficción, pretende ofrecer no sólo una conclusión a la saga de Villeneuve, sino también una reflexión sobre los límites, virtudes y defectos del poder total.