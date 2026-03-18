Israel anuncia el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán en un nuevo bombardeo contra Teherán

El balance de víctimas civiles tras la ofensiva militar ha experimentado un fuerte aumento, según diversos informes. Human Rights Activists in Iran, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, señaló el domingo que los fallecidos por los ataques superan los 3.000, con una alta proporción de civiles. A la par, las autoridades oficiales de Irán actualizaron que más de 1.200 personas murieron debido a la ofensiva iniciada por Israel y Estados Unidos. De acuerdo con la cobertura de este conflicto, la escalada bélica ha impactado no solo en Irán, sino que también se ha extendido a Líbano, donde las autoridades locales reportan más de 900 muertos y más de un millón de desplazados.

En este contexto de creciente tensión, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró el miércoles el asesinato de Esmaeil Jatib, titular de inteligencia de Irán, tras un ataque aéreo dirigido a Teherán. Según informó el medio que cubrió el anuncio, Katz declaró: “El ministro de Inteligencia iraní ha sido asesinado esta noche”. El funcionario israelí describió a Jatib como responsable tanto de la estructura interna de represión como de la organización de amenazas externas desde Irán. Katz agregó que la política israelí “es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre”.

Tal como publicó el medio citado, la ofensiva israelí ocurre de manera coordinada con Estados Unidos y se enmarca en una serie de acciones militares que provocaron la muerte de otros altos funcionarios iraníes. Entre las víctimas se encuentra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. Este último, junto con el jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, murieron el 16 de marzo durante bombardeos previos, según confirmaron posteriormente las propias autoridades iraníes, que prometieron responder por la ofensiva sufrida.

La declaración de Katz, realizada a través de un comunicado de su oficina y citada por la prensa internacional, subrayó que la muerte de Jatib forma parte de una escalada: “La intensidad de los ataques contra Irán está aumentando. Estamos en medio de una victoria decisiva”, afirmó el ministro de Defensa israelí. Katz también adelantó que las fuerzas armadas de su país mantendrán la campaña dirigida contra altos cargos iraníes sin requerir permisos adicionales para futuras acciones: “Seguirán cazando a todos”.

Además, Israel Katz mencionó que “durante la jornada se prevén sorpresas significativas en todos los frentes que recrudecerán la guerra que estamos llevando a cabo contra Irán y contra Hezbolá en Líbano”. Estas operaciones se desarrollan en el marco de una campaña más amplia, que incluye bombardeos y una invasión terrestre, tras los ataques de proyectiles por parte de Hezbolá en represalia por el asesinato de Jamenei, informó la prensa.

Fuentes oficiales y organizaciones internacionales han dado cuenta de las consecuencias humanitarias ligadas a la ofensiva en la región. Fuentes citadas por el medio detallaron que la violencia afecta tanto a infraestructuras civiles como a áreas residenciales. Las autoridades de Líbano han denunciado más de un millón de desplazados a consecuencia de los ataques encabezados por Israel, situación que ha generado críticas de Naciones Unidas y de diferentes ONG internacionales. Estas instituciones han condenado las órdenes de evacuación israelíes que abarcan la totalidad del sur libanés y partes de Beirut, incrementando la emergencia humanitaria en la zona.

Las autoridades iraníes, según la cobertura del medio citado, han ratificado su intención de responder a los bombardeos y continúan monitoreando la evolución de la situación. El papel de Estados Unidos en la ofensiva conjunta ha sido destacado por distintas partes involucradas, aunque los responsables de la administración estadounidense no han emitido aún declaraciones oficiales sobre los siguientes pasos previstos.

El desarrollo de estos hechos mantiene a la comunidad internacional en estado de alerta, ante el incremento de ataques y el deterioro de la situación de seguridad en todo el Medio Oriente. Las consecuencias del conflicto afectan a múltiples actores y han llevado a nuevas olas de desplazamientos forzados y crisis humanitarias, especialmente en las áreas fronterizas y en los países donde se han registrado bombardeos, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y los organismos multilaterales citados en diversos reportes.