Israel advierte del "desastre" de las conversaciones con Líbano para acabar con Hezbolá

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha advertido este martes del "desastre" y de la posibilidad de que las conversaciones con Líbano "se descarrilen", en una nueva ronda de auspiciada por Washington --la quinta desde marzo-- al considerar que no se está eliminando la influencia de Hezbolá y de Irán en Líbano.

"Estamos en un auténtico desastre. Hace cuatro rondas, todos subimos al mismo tren. Nos sentamos en el mismo vagón y partimos hacia el mismo destino (...) con un objetivo muy claro: una paz integral entre nuestros países -un Líbano libre de Irán, libre de su influencia maligna; el desmantelamiento de Hezbolá; y la paz y la seguridad tanto para Líbano como para Israel", ha declarado durante un encuentro del que se han hecho eco medios como 'The Times of Israel' e Ynet.

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El representante diplomático ha advertido de que "hoy, ese tren corre el peligro de descarrilar" y ha defendido que su país "no está en conflicto" con Líbano, sino que "lo único que necesita es coordinación con" este para acabar con el partido-milicia chií.

"El único problema es Hezbolá. Hay que derrotar a Hezbolá y eliminarlo de la ecuación. En cambio, existe un peligro real de que se le haya dado un nuevo impulso a Hezbolá. Sin duda, se ha envalentonado", ha considerado después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo preliminar para el cese de hostilidades, también en Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz que el propio grupo chií ha acogido con satisfacción.

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"Esperamos que el memorando de entendimiento tenga éxito, y apoyamos la visión del presidente (estadounidense, Donald) Trump de garantizar que Irán no disponga de capacidad nuclear, misiles balísticos ni la capacidad de destinar fondos a sus grupos afines para intimidar a sus vecinos y establecer una hegemonía regional", ha agregado Leiter.

Pese a ello, el embajador de Israel ha manifestado su preocupación ante la prevista liberación de los fondos congelados iraníes. "¿Cómo nos aseguramos de que esos fondos no acaben en manos de Hezbolá? Si no podemos garantizarlo, entonces todo lo que acordemos aquí no servirá de nada, porque Hezbolá simplemente se reorganizará", ha advertido al tiempo que se ha opuerto a "compromisos que se desvanezcan".

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Así, ha querido "dejar claro (que) Israel actuará contra las amenazas inmediatas" sobre sus ciudadanos y tropas.