Irak reinicia la exportación de petróleo a través de Turquía tras acuerdo con las autoridades kurdo-iraquíes

El Ministerio de Recursos Naturales de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí informó que ya comenzó la transferencia de 250.000 barriles de petróleo diario desde Kirkuk por medio del oleoducto que conecta con el puerto turco de Ceyhan, reanudando así un flujo detenido durante un prolongado periodo. Según consignó el medio, este reinicio sigue a un acuerdo entre el gobierno central de Bagdad y las autoridades kurdas, pactado tras tres años de interrupción, en medio de un contexto regional marcado por restricciones en el estrecho de Ormuz impuestas por Irán.

De acuerdo con la información publicada por las autoridades iraquíes y citada por distintos medios de prensa internacionales, Bagdad y el gobierno regional kurdo alcanzaron el consenso que permite restablecer la operación de uno de los oleoductos más estratégicos para Irak. El Ministerio de Petróleo iraquí comunicó en sus redes sociales que la reapertura del oleoducto Ceyhan representa la reactivación de un canal fundamental para la economía petrolera, tras lo que describieron como “un periodo de cierre que supuso un desafío significativo al sector petrolero”.

El medio detalló que las exportaciones, cuyo volumen inicial será de 250.000 barriles diarios, forman parte de un esfuerzo coordinado orientado a fortalecer la resiliencia del sistema nacional de exportación de crudo. Las autoridades iraquíes afirmaron que la medida se integra en los objetivos nacionales compartidos y subrayaron la importancia de la cooperación entre los dos gobiernos para superar las diferencias que hasta ahora impedían el flujo regular de petróleo hacia Turquía y, desde allí, hacia el mercado global.

Según reportó el mismo medio, la suspensión de los despachos a través del Kurdistán data de marzo de 2023, cuando un tribunal de arbitraje internacional dictó sentencia interrumpiendo el tránsito de crudo por esa ruta hacia Turquía. Tal decisión tuvo consecuencias inmediatas sobre los ingresos estatales y sobre la capacidad de Irak para atender sus compromisos de exportación, ya que el país depende en gran medida del estrecho de Ormuz, un paso estratégico donde, en las últimas semanas, se han intensificado las restricciones dispuestas por Irán, en el contexto de operaciones militares desencadenadas a partir del 28 de febrero por Estados Unidos e Israel en su contra.

Diversos especialistas citados por la prensa destacaron que el relanzamiento del oleoducto Ceyhan incrementa la flexibilidad de la infraestructura petrolera iraquí y reduce la presión sobre los puntos críticos sometidos a riesgos regionales. Esta dinamización de las exportaciones no solo responde al objetivo de recuperar volúmenes estratégicos en el mercado internacional, sino que también se percibe como un paso clave en la normalización de la relación entre Bagdad y las autoridades kurdas, después de meses de negociaciones y tensiones.

El acuerdo conseguido contempla no solo la fijación de volúmenes iniciales de exportación, sino también parámetros de colaboración en la gestión de ingresos y en el desarrollo de nuevas capacidades logísticas para evitar futuras disrupciones. Tanto desde el gobierno iraquí como desde la administración del Kurdistán, los comunicados oficiales recalcaron el valor de la integración y de la coordinación institucional para enfrentar los desafíos derivados del contexto geopolítico y económico que atraviesa la región.

En el entorno inmediato, el restablecimiento de las transferencias hacia Ceyhan resultó relevante para los mercados internacionales, que analizaban los efectos combinados de las recientes restricciones iraníes en el estrecho de Ormuz y la posibilidad de que Irak, como importante productor mundial, recupere protagonismo en la oferta global de crudo. El medio internacional subrayó que la medida fortalece la infraestructura estratégica de exportación de Irak y permite una mayor adaptación frente a escenarios de volatilidad en los puntos de paso principales como el mencionado estrecho.

El Ministerio de Petróleo iraquí expresó que esta reanudación marca una etapa de mayor integración sectorial y representa la materialización de los esfuerzos desplegados en la última etapa de diálogo bilateral. De igual forma, el Ministerio de Recursos Naturales del Kurdistán comunicó que el compromiso de ambas partes se orienta al cumplimiento de los objetivos nacionales y al sostenimiento de la actividad económica esencial para la región y el país.

El medio internacional concluyó que el acuerdo y la reactivación del oleoducto podrían tener efectos directos tanto en la economía nacional como en el equilibrio de suministros petroleros a nivel internacional, en un contexto de alta sensibilidad por las tensiones geopolíticas en torno a Irán y las operaciones militares recientes. Bagdad afronta así una oportunidad para recuperar ingresos y capacidad de maniobra estratégica, mientras la cooperación con el Kurdistán iraquí sigue mostrando relevancia dentro del mapa energético de Oriente Medio.