Enero registra 27.476 nacimientos, un 2,4% más, pero sigue sin superar los 30.0000 en un mes desde 2021

El número de nacimientos de madres mayores de 40 años en España superó nuevamente al de las que tienen menos de 25 años, sumando 1.451 y encadenando así el cuarto mes consecutivo en que esta tendencia se mantiene. Según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su última estimación mensual, los nacimientos de madres menores de 25 años en enero alcanzaron los 1.051 para el grupo de 20 a 24 años y 210 para adolescentes con menos de 20 años, lo que evidencia el retraso de la maternidad en el país. Este fenómeno se enmarca en un contexto demográfico donde, pese a un ligero aumento en los partos durante el primer mes del año, la natalidad sigue lejos de revertir la tendencia negativa.

La cifra total de nacimientos en enero llegó a 27.476, lo que supone 648 más que el año anterior y representa un incremento del 2,42 %. A pesar de este crecimiento, el país continúa sin superar los 30.000 nacimientos mensuales desde octubre de 2021, una cifra que antes era habitual. Según la información difundida por el INE, el dato de enero representa el valor más elevado desde 2022 para ese mes, situando la natalidad en un nivel que, aunque mejora, todavía no alcanza los registros previos al descenso de los últimos años.

El informe del INE explicó que, al desglosar los nacimientos por franjas de edad materna, predominan los partos de mujeres entre 30 y 39 años. En concreto, se contabilizaron 4.314 nacimientos de madres de 30 a 34 años y 4.006 de entre 35 y 39 años. El grupo de 25 a 29 años aportó 2.322 alumbramientos. Por otro lado, los nacimientos de madres adolescentes de menos de 20 años sumaron 210, un valor notablemente menor en comparación con los grupos de mayor edad.

En cuanto a la mortalidad, el informe recogió un total de 46.379 fallecimientos en enero, lo que supone 229 más que en el mismo mes del año anterior. Este dato vuelve a situar el saldo vegetativo —la diferencia entre nacimientos y defunciones— en territorio negativo, con una disminución poblacional de 18.903 personas. Según publicó el INE, este saldo negativo, que se viene reproduciendo periódicamente, sostiene la tendencia demográfica descendente iniciada hace varios años.

Durante las primeras nueve semanas del año, las defunciones acumuladas alcanzaron las 88.816, apenas un punto menos que las registradas en el mismo periodo de 2025. El estudio también presentó una desagregación por edad y sexo. En ese mismo tramo temporal, 9.519 hombres y 18.557 mujeres fallecieron. Respecto al grupo de 85 a 89 años, las muertes correspondieron a 7.268 hombres y 8.691 mujeres, mientras que entre 80 y 84 años se reportaron 6.916 hombres y 5.667 mujeres fallecidas.

El INE expuso que la mortalidad resultó especialmente significativa entre los varones de 70 a 79 años, con 9.996 muertes, en contraste con las 6.133 registradas en mujeres de este mismo grupo etario. Las diferencias asociadas a la longevidad femenina se observan con claridad en todas las franjas de edad avanzada.

El análisis territorial señaló que Andalucía experimentó el mayor número de defunciones en el periodo analizado, con un total de 15.616. Cataluña registró 13.102 fallecimientos, seguida por la Comunidad Valenciana con 9.656 y la Comunidad de Madrid con 9.640. Galicia contabilizó 6.782 defunciones y Castilla y León 5.652, según consignó el INE. El País Vasco reportó 4.712 muertes, mientras que en Castilla-La Mancha fueron 4.059 y en Canarias 3.653.

Otras comunidades autónomas también reflejaron el impacto de la mortalidad: Aragón contabilizó 2.721 decesos, Asturias 2.679, Murcia 2.401 y Extremadura 2.387. En Baleares se registraron 1.807 muertes, en Cantabria 1.236, en Navarra 1.220 y en La Rioja 628. Ceuta y Melilla, por su menor población, presentaron cifras de 141 y 91 respectivamente durante el periodo considerado.

El predominio de la maternidad entre mujeres mayores a los 40 años y el retroceso del número de nacimientos entre madres jóvenes reflejan cambios demográficos sostenidos. El INE ha alertado en reiteradas ocasiones sobre la persistencia de un saldo vegetativo negativo, un fenómeno que condiciona la evolución poblacional de España y supone un reto para las políticas sociales y sanitarias en los próximos años.