El Grupo Farmacéutico Salvat factura 100 millones en 2025, un 10% más, y podrá entrar en EE.UU. y China

La compañía farmacéutica Salvat desarrolló en 2025 un proceso de transformación integral enfocado en reforzar su crecimiento en volumen y rentabilidad, con especial énfasis en la innovación propia, según informó el medio original. Jordi Muntañola, consejero delegado del grupo, detalló durante una rueda de prensa que la empresa alcanzó cifras singulares tras la aprobación en Estados Unidos y China de varios tratamientos de elaboración propia. El Grupo Farmacéutico Salvat reportó ingresos de 100,3 millones de euros en ese ejercicio, lo que representa un incremento del 10,3% respecto al año anterior, junto a la obtención de autorizaciones regulatorias clave en esos mercados. La noticia principal radica en el impulso que estos resultados económicos y regulatorios otorgan a la estrategia de expansión internacional de la empresa.

De acuerdo con la información publicada por el medio original, Salvat recibió en 2025 la aprobación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para la comercialización del tratamiento ótico clotrimazol, mientras que en China obtuvo las autorizaciones para comercializar los productos ciprofloxacino y fluocinolona, focalizados también en el área de otorrinolaringología. Estas validaciones regulatorias posibilitarán que la compañía comience a operar en los mercados estadounidense y chino entre 2025 y 2026, ampliando considerablemente su red internacional.

El grupo, fundado en 1955 y con especialización en oftalmología y otorrinolaringología, mostró un avance significativo de su rentabilidad operativa. Tal como consignó la fuente, el resultado operativo (Ebitda) en 2025 ascendió un 24,6%, situándose en 17,2 millones de euros. Muntañola subrayó que estos resultados económicos resultan relevantes para una compañía de tamaño medio como Salvat, especialmente en su primer ejercicio posterior al inicio de una transformación empresarial de gran alcance.

La compañía mantiene plantas de producción en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y Alcalá de Henares (Madrid), y cuenta con operaciones en más de 60 países, según reportó el medio. Salvat orienta el 95% de su portafolio al desarrollo interno, estrategia que minimiza la exposición a licencias externas y permite mayor control sobre la innovación. El directivo anticipó que, para 2026, Salvat prevé mantener un crecimiento de doble dígito, con el objetivo de registrar un incremento del 11% en la facturación respecto a 2025, y el lanzamiento de 11 nuevos productos en España y 7 en mercados internacionales.

Durante 2025, la compañía destinó 5 millones de euros, equivalentes al 5% de sus ventas, a actividades propias de investigación y desarrollo. Según detalló la misma fuente, esta inversión estuvo orientada a fortalecer las plataformas tecnológicas de Salvat y a crear nuevas soluciones terapéuticas diferenciadas dentro de sus dos principales campos de especialidad. La plantilla de la empresa sobrepasó los 500 empleados, con 15 nuevas incorporaciones en 2025 tanto en posiciones directivas como en áreas consideradas críticas para las operaciones.

En el ámbito de producto, el grueso de los ingresos de Salvat provino de su unidad de negocio farmacéutico, que reportó 93,8 millones de euros y un crecimiento interanual del 9,4%. España se consolidó como el principal motor de ingresos con 69,8 millones, mientras que la actividad internacional agregó 24 millones de euros, marcando un avance del 10% respecto al año anterior, conforme a los datos publicados.

Salvat planea la comercialización del clotrimazol aprobado tanto en España como por la FDA estadounidense a lo largo de 2025 y 2026, respectivamente. Por otro lado, los productos ciprofloxacino y fluocinolona, autorizados en China, iniciarán su despliegue en 2026. Según detalló el medio, la empresa también formalizó un acuerdo para la comercialización de clobetasol en Canadá, prevista para 2027.

Otra de las divisiones de Salvat, la dedicada a la fabricación para terceros (CDMO), experimentó en 2025 un crecimiento del 24,4% en ingresos, ascendiendo a 6,6 millones de euros. Esta área prevé un aumento de hasta el 35% en 2026, de acuerdo con las previsiones compartidas durante la rueda de prensa, y tiene un papel relevante la planta de Alcalá de Henares. Esta instalación se convirtió en la primera en España que cuenta con autorización de la FDA para producir productos estériles con la tecnología Blow-Fill-Seal (BFS) destinados al mercado estadounidense. El centro tiene capacidad para destinar entre el 30% y el 40% de la producción al exterior, lo que refuerza la estrategia de internacionalización del grupo.

En relación con el futuro inmediato, Salvat orienta sus esfuerzos a la aceleración de su crecimiento internacional, con especial atención al fortalecimiento de la rentabilidad y a la maximización del valor corporativo, aprovechando la ampliación de su red de distribución y el desarrollo de nuevos productos propios en los mercados con mayor potencial de expansión, informó el medio.