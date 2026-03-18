El FC Barcelona inicia un periodo de "cohabitación institucional" hasta el 30 de junio

El FC Barcelona informó este miércoles de que, una vez celebradas las elecciones a la presidencia del club y proclamada como ganadora la candidatura encabezada por Joan Laporta, se abre un periodo transitorio de "cohabitación institucional" que se prolongará hasta el 30 de junio de 2026, con Rafa Yuste como presidente de la entidad.

El club explicó en un comunicado que durante este tiempo "la Junta Directiva actual continuará ejerciendo plenamente todas sus funciones de gobierno", manteniendo las competencias de representación institucional y la capacidad para adoptar decisiones en nombre de la entidad.

La entidad subrayó que la actual Junta será "la única con competencias de representación institucional ante organismos, instituciones y terceros", así como "la única facultada para obligar al club, incluyendo la firma de documentos y contratos, y para la toma de decisiones y la adopción de disposiciones".

Asimismo, precisó que "las reuniones de los órganos de gobierno del club corresponden exclusivamente a la Junta Directiva actual", si bien se podrá invitar a miembros de la Junta electa o solicitarles opinión sobre cuestiones concretas, "sin que esta tenga en ningún caso carácter vinculante".

El Barça también señaló que los integrantes de la Junta electa podrán asistir a eventos deportivos e institucionales del club en calidad de invitados, de acuerdo con los criterios del departamento de Protocolo, así como a actos organizados por terceros en las condiciones que determine la entidad. En cualquier caso, "no ejercerán funciones de representación institucional ni actuarán en nombre del FC Barcelona sin la presencia de miembros de la Junta Directiva actual".

En materia de comunicación, el club recomendó que cualquier intervención pública o atención a medios relacionada con la entidad "se canalice a través de los órganos y canales oficiales", bajo la coordinación del departamento de Comunicación.

Con el objetivo de reforzar la acción institucional durante esta etapa transitoria, el vicepresidente y secretario Josep Cubells asumirá un papel reforzado en las funciones institucionales, en coordinación con el presidente, Rafael Yuste.

Además, hasta la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, prevista para el 1 de julio de 2026, el directivo Francesc Pujol será el responsable de la sección de baloncesto; Joan Solé coordinará las secciones deportivas del club, a excepción del fútbol femenino, que quedará bajo la responsabilidad de Ángel Riudalbas, quien también asumirá funciones en el área económica.

Por su parte, el Área Social y las cuestiones relativas a los socios seguirán bajo la responsabilidad de Josep-Ignasi Macià, mientras que Alfons Castro ejercerá como tesorero y se encargará de la gestión económica y del control presupuestario del club durante los próximos meses.

El FC Barcelona reafirmó finalmente su compromiso con "la estabilidad institucional, el respeto a sus órganos de gobierno y el buen funcionamiento del club durante este período transitorio".