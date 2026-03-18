eDreams renueva su certificación del Better Business Bureau en Estados Unidos con la calificación máxima

eDreams ha anunciado este miércoles que ha vuelto a obtener la acreditación del Better Business Bureau (BBB) en Estados Unidos, logrando la calificación más alta, es decir, 'A+', repitiendo por segundo año consecutivo, según un comunicado.

Esta consecución supone para la agencia de viajes 'online', no solo el refuerzo de su posicionamiento internacional, sino también el reflejo de la capacidad de una empresa de origen español de "competir y liderar en términos de confianza y satisfacción del cliente en uno de los mercados más exigentes y competitivos del mundo".

Para la nueva renovación, desde la compañía ha valorado el haber superado una "rigurosa" evaluación independiente que verifica su cumplimiento de los principios de confianza del BBB, entre los que se incluyen la honestidad, la transparencia, la capacidad de respuesta y la integridad.

La acreditación BBB, un sello de confianza en el mercado estadounidense, representa la dedicación de una organización a mantener los "más altos estándares de integridad, transparencia y servicio".

Por otro lado, los datos de valoraciones de clientes alojados en la plataforma del BBB confirman que eDreams es actualmente la principal agencia de viajes 'online' mejor valorada en Estados Unidos, con puntuaciones un 83% superiores a las de su competidor más cercano en la categoría y casi triplican la media del sector.

Para el CEO de la cotizada española, Dana Dunne, esta renovación de la acreditación confirma que su enfoque diferencial está conectando con los viajeros y marcando "un nuevo estándar de confianza y calidad en el sector".

"Estamos construyendo relaciones más profundas con nuestros clientes gracias al uso de nuestra inteligencia artificial propia, que nos permite ofrecer viajes personalizados y sin fricciones", ha añadido.