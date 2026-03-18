Casado (CEOE) destaca el potencial de Iberoamérica como 'hub' global de innovación y emprendimiento

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, ha destacado el potencial de América Latina para convertirse en un 'hub' global de innovación y emprendimiento.

"Iberoamérica tiene que ser un espacio natural para emprender, innovar y escalar proyectos con impacto global. [...] La innovación ya no es un lujo, es una necesidad estratégica", ha afirmado Casado durante la inauguración del III Congreso Internacional de Startups 2026 celebrado en Sevilla.

Durante su intervención, se refirió a la evolución que ha experimentado el ecosistema emprendedor de la región en los últimos años, marcado por la aparición de nuevos actores, como fondos especializados o aceleradoras, y por una nueva generación de emprendedores que impulsa la transformación de sectores estratégicos.

El Congreso puso también en valor el papel de las 'startups' como motores de cambio capaces de anticipar tendencias y dar respuesta a retos globales en ámbitos como la salud, la educación, la energía, la movilidad o la transformación digital.

En este contexto, Casado defendió la importancia de avanzar hacia modelos de innovación abierta donde la colaboración entre empresas, administraciones públicas, universidades e inversores se convierta en la base del crecimiento.

"Necesitamos que las empresas tradicionales colaboren con startups, que los gobiernos sean habilitadores y que la inversión apueste por proyectos que combinen rentabilidad con impacto", ha sostenido.

Igualmente, Casado ha informado de la celebración del III Foro Iberoamericano de Turismo entre 1 de 3 de junio, el cual será concebido como un "espacio de diálogo y acción público-privada para repensar el futuro de la industria".

Casado recibió en el transcurso del acto por segundo año consecutivo un premio en el 'Top 100 Líderes Innovadores'. En esta ocasión, como "Líder de la Excelencia en Iberoamérica".

Junto a Casado estuvieron el secretario general de la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios; el presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas (ARCA), José Ramón Holguín; y el director general de Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Javier González.