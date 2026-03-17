Tesla y LG Energy construirán una planta de baterías en Michigan (EE.UU.) por 3.730 millones de euros

Tesla y LG Energy Solution construirán una planta de baterías de 4.300 millones de dólares (3.736 millones de euros) en Lansing, Míchigan, para abastecer al negocio de sistemas de almacenamiento de energía del fabricante de automóviles.

La confirmación del acuerdo se incluyó en un comunicado del Departamento del Interior de EE.UU. para destacar la cooperación en materia de seguridad energética entre la nación norteamericana y los países de la región indopacífica.

Según el comunicado, está previsto que la producción en la planta de celdas de batería prismáticas de fosfato de hierro y litio comience el próximo año.

"Las celdas fabricadas en Estados Unidos alimentarán los sistemas de almacenamiento de energía Megapack 3 de Tesla producidos en Houston, creando una sólida cadena de suministro nacional de baterías", recoge. Las acciones de LG Energy subieron hasta un 2,9% en la bolsa de Seúl el martes.

El acuerdo subraya la expansión del fabricante surcoreano de baterías en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía, en rápido crecimiento, en respuesta al aumento de la demanda procedente principalmente de centros de datos impulsados por IA, a la ralentización de la transición hacia los vehículos eléctricos en EE.UU. y a la intensificación de la competencia de China.

Tesla, que actualmente depende en gran medida de las celdas de LFP de fabricación china, también ha intensificado sus esfuerzos por diversificar su cadena de suministro para mitigar la presión de los aranceles y reducir los costes de producción.

La empresa informó de que el impacto de los aranceles en su negocio de almacenamiento de energía ascendió a unos 200 millones de dólares (unos 173 millones de euros) solo en el tercer trimestre de 2025, y que estaba tratando de localizar la fabricación de baterías LFP.