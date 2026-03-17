Nvidia presenta Vera Rubin, el superordenador que impulsará las fábricas de IA

La combinación de siete chips especializados y cinco racks sincronizados define el nuevo sistema presentado para atender los diferentes momentos del procesamiento de inteligencia artificial en las empresas, desde los grandes modelos de preentrenamiento hasta la inferencia en tiempo real. Según informó Nvidia en el marco de la conferencia GTC 2026, la recién lanzada plataforma Vera Rubin actúa como un superordenador orientado a responder a las demandas de las fábricas de IA y será el eje de infraestructura para la evolución de los sistemas inteligentes industriales.

Tal como publicó Nvidia en una nota de prensa, la solución Vera Rubin integra componentes diversos con el objetivo de constituir una red masiva y coherente capaz de gestionar tareas de extremo a extremo. El fundador y director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, destacó que esta arquitectura representa “el mayor despliegue de infraestructura de la historia”, capaz de potenciar todas las fases de la inteligencia artificial. El conjunto se compone por GPU Rubin, CPU Vera, la tarjeta de red SuperNIC ConnectX-9 y DPU BlueField-4, enlazados mediante el conmutador NVLink 6; además incorpora el conmutador Ethernet Nvidia Spectrum-6 y los aceleradores de inferencia Nvidia Groq 3. Esta combinación permite cubrir desde el preentrenamiento a gran escala y el postentrenamiento, hasta las pruebas y la inferencia en tiempo real necesarias para los agentes de IA en producción, explicó la empresa.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la tecnología Nvidia DSX juega un papel central en la plataforma Vera Rubin, al ofrecer mayor resiliencia y eficiencia energética para los centros de datos. El sistema DSX Max-Q, incluido en esta plataforma, permite incrementar en 30% la infraestructura destinada a IA dentro de un centro de datos con un consumo energético fijo, ampliando así el margen de operaciones y el potencial de escalabilidad para las empresas que busquen expandir su capacidad inteligente sin aumentar sus costos energéticos.

El lanzamiento de Vera Rubin no solamente se limita a la innovación tecnológica sino también a la estrategia de distribución y adopción. Nvidia aseguró que los primeros productos equipados con esta solución tecnológica estarán a disposición de clientes a partir de la segunda mitad del año a través de importantes proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure. La compañía también informó que contará con la colaboración de socios dedicados a la provisión de infraestructura especializada, como CoreWeave, Crusoe, Lambda, Nebius, Nscale y Together AI.

Al mismo tiempo, grandes corporaciones relacionadas con el hardware empresarial, como Cisco, Dell Technologies, HPE, Lenovo y Asus, ofrecerán en el mercado servidores optimizados con la tecnología Vera Rubin. Según consignó Nvidia, este despliegue busca facilitar a múltiples industrias la integración de sistemas inteligentes avanzados destinados a la gestión automatizada de procesos, la optimización de recursos y el desarrollo de soluciones empresariales orientadas por IA.

La infraestructura modular y escalable de Vera Rubin se presenta como una propuesta diseñada para adaptarse al desarrollo y eficiencia de los agentes de IA, permitiendo gestionar con precisión flujos de trabajo complejos en instalaciones industriales y centros de datos. Según detalló el medio, la integración de los racks conectados y la red de alto rendimiento potencia la gestión conjunta de grandes volúmenes de información y el soporte a modelos que requieren procesamiento avanzado capaz de ejecutar tareas críticas en tiempo real.

La propuesta de Nvidia pone en el centro la conexión entre hardware y software optimizado para IA, incorporando procesadores y aceleradores que interactúan de forma coordinada a través de infraestructuras de red diseñadas para altas velocidades y baja latencia. El objetivo, según explicó la compañía, consiste en que las empresas puedan adoptar rápidamente sistemas inteligentes de última generación para mantener la competitividad en el contexto de una economía cada vez más impulsada por la inteligencia artificial.

Esta nueva solución refuerza la apuesta de Nvidia por ofrecer respuestas integrales a las crecientes demandas de automatización, análisis avanzado y administración autónoma de sistemas productivos. Según detalló la propia empresa, el ecosistema construido alrededor de Vera Rubin permitirá afrontar los retos de escalabilidad, consumo energético y procesamiento seguro presentes en aplicaciones empresariales modernas.