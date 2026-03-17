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Netanyahu felicita el Año Nuevo persa al "bravo pueblo" de Irán en medio de la ofensiva conjunta con EEUU

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha felicitado este lunes el Año Nuevo persa al "bravo pueblo" de Irán, en medio de la guerra emprendida por Israel junto a Estados Unidos con la República Islámica, donde el Ejército israelí ha reanudado los bombardeos contra Teherán.

"Este año, esta festividad tiene un significado especial", ha manifestado Netanyahu a través de un mensaje en redes, en el que ha añadido que este será un año de "libertad, un nuevo comienzo de esperanza" para todos los iraníes, a los que se ha referido como sus "queridos amigos".

El Nouruz --nombre persa para el Año Nuevo--, que comienza este viernes con un "festival de luces", simboliza la antigua creencia iraní "de que la luz triunfará sobre la oscuridad, que el bien triunfará sobre el mal", ha añadido el mandatario israelí, escasas horas antes de que el Ejército israelí haya anunciado el comienzo de una "oleada generalizada de ataques" contra infraestructuras del régimen iraní en todo Teherán.

La ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán por Israel y Estados Unidos ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en la República Islámica, según las autoridades, o más de 3.000, según la ONG Human Rights Activists in Iran. Entre los muertos figuran quien fuera líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

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