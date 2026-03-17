Mueren dos palestinos en un bombardeo de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que la cifra de personas fallecidas y heridas desde la vigencia del alto el fuego supera los seiscientos muertos y más de mil setecientos heridos. Estos datos oficiales contrastan con la situación sobre el terreno, ya que las autoridades sanitarias advierten que todavía quedan cuerpos entre los escombros y en las calles, por lo que el número real podría ser más elevado. En este contexto, se produjo un ataque aéreo israelí contra una zona cercana a Jan Yunis. Según consignó la agencia palestina de noticias WAFA, al menos dos personas fallecieron y más de diez resultaron lesionadas en esta acción militar, a pesar del cese de hostilidades alcanzado en octubre.

De acuerdo con la información recabada por WAFA, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a un hospital de campaña ubicado en la zona de Al Mauasi, área próxima a Jan Yunis en el sur de la Franja de Gaza, que fue el centro del ataque. El bombardeo ocurrió mientras sigue vigente un alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), mediado por Estados Unidos, con el objetivo de facilitar un proceso hacia una resolución futura sobre el estatus del enclave palestino. Hasta el momento, según detalló la agencia palestina WAFA, el ejército israelí no ha emitido una declaración oficial sobre los hechos ni ha dado detalles respecto al motivo de esta ofensiva aérea.

El Ministerio de Sanidad de Gaza aportó más cifras que dimensionan la crisis humanitaria en la región desde que entró en vigor el alto el fuego. Según datos de esta cartera, han muerto seiscientas setenta y tres personas y otras mil setecientas noventa y nueve han resultado heridas durante este periodo de supuesta calma. Además, informó que se han recuperado setecientos cincuenta y seis cadáveres en áreas que anteriormente estaban bajo control militar israelí y de las que las tropas se retiraron posteriormente.

Desde el inicio de la ofensiva israelí, que fue lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, el balance actualizado por las autoridades sanitarias gazatíes reporta setenta y dos mil doscientos cuarenta y siete víctimas mortales y ciento setenta y un mil ochocientas setenta y ocho lesionados. WAFA destacó que, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, existe preocupación por las cifras reales de fallecidos, ya que todavía no han sido retirados todos los cadáveres que permanecen bajo escombros o en las vías públicas, lo que podría elevar de manera significativa el número definitivo de víctimas.

WAFA subrayó que, tras la entrada en vigor del cese de hostilidades, la población del sur de Gaza continúa expuesta a riesgos debido a incidentes como el registrado en Al Mauasi, lo cual genera inquietud entre la ciudadanía y las autoridades locales. El ataque en la zona, en la que se encuentran desplazados y hospitales de campaña, aumentó la presión sobre los servicios de emergencia, ya sobrecargados desde las primeras fases del conflicto.

La agencia palestina también remarcó que los repetidos episodios de violencia, pese a los acuerdos previos, han dificultado el normal funcionamiento de los servicios sanitarios y humanitarios. Las operaciones de rescate y recuperación en los lugares afectados siguen siendo un reto, según los reportes oficiales, por la inseguridad y la destrucción de infraestructuras esenciales.

En cuanto a la situación después del retiro de las fuerzas israelíes en algunas áreas, el Ministerio de Sanidad de Gaza notificó la recuperación de decenas de cadáveres en zonas antes inaccesibles. Según datos de WAFA, estas operaciones se han desarrollado bajo condiciones de riesgo, pues no existe garantía de seguridad ni acceso sin restricciones para el personal de rescate y sanitario.

WAFA también citó la advertencia de las autoridades de Gaza, quienes manifestaron que el recuento global de víctimas permanece incompleto. El Ministerio de Sanidad reiteró que mientras siga la inestabilidad y persisten los bombardeos esporádicos, el cálculo de muertos y heridos no puede considerarse definitivo. Además, expresó inquietud por la situación de las familias palestinas desplazadas y la capacidad limitada de los centros médicos en el sur del enclave, que operan cerca del límite de sus posibilidades debido a la alta demanda de atención.

El ataque aéreo en Al Mauasi, descrito por la agencia WAFA, evidenció la vulnerabilidad de los civiles en áreas donde se presuponía cierta seguridad por la aplicación del alto el fuego. La falta de pronunciamiento por parte del ejército israelí ha intensificado la incertidumbre entre la población de Gaza y la comunidad internacional sobre el cumplimiento efectivo de los términos del acuerdo.