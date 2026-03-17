Maribel Verdú y Antonio Resines encabezan una noche llena de estrellas en los Premios Unión de Actores

Visiblemente emocionados tras recibir los premios revelación, Julio Peña y Miriam Garlo protagonizaron uno de los instantes más destacados en la reciente edición de los Premios Unión de Actores y Actrices. La gala, que se celebró en el Teatro Circo Price de Madrid, congregó a numeroso talento emergente junto a figuras consolidadas del cine, el teatro y la televisión, según detalló el medio que cubrió el evento.

Entre los galardonados de la 34ª edición sobresalieron nombres emblemáticos del panorama artístico español. Antonio Resines fue distinguido con el galardón Toda una vida, reconocimiento a su extensa carrera y aportes al mundo del espectáculo, tal como consignó la fuente informativa. Por su parte, Pedro Almodóvar recibió el galardón Mujeres en Unión-Pilar Bardem, premiando su labor orientada a destacar la relevancia de la mujer en el cine, reconocimiento ampliamente respaldado durante la ceremonia según informó el medio.

De acuerdo con la información publicada, Álvaro Cervantes resultó ganador como Mejor Actor Protagonista de Cine, mientras que Nagore Aramburu obtuvo el premio en la categoría femenina correspondiente. En el ámbito teatral, Daniel Albaladejo e Irene Escolar fueron los intérpretes más destacados por sus respectivas actuaciones, logrando los principales reconocimientos en teatro.

En el rubro televisivo, la noche también destacó los trabajos de Candela Peña y Javier Bardem, quienes se hicieron con los premios a Mejor Actriz y Mejor Actor Protagonista, respectivamente. La fuente consultada indicó que la velada estuvo marcada no sólo por los premios, sino también por una amplia presencia de actores y actrices que acudieron para apoyar y celebrar la profesión.

El evento premió con el galardón especial de la Unión al equipo de la película La voz de Hind, un reconocimiento colectivo que subrayó logros significativos dentro de la filmografía nacional reciente. Además, durante la celebración Carlos Bardem manifestó su admiración por su hermano Javier, señalando: “No tengo más que aplaudir a una persona coherente, con coraje, que hace las cosas donde hay que hacerlas”. Complementó su declaración asegurando: “Fue el único que tuvo dignidad en todo ese circo de los Oscar de ayer”, según publicó el medio que dio cobertura a la gala.

La noche en el Teatro Circo Price reunió a muchos de los rostros más conocidos del sector. Entre los asistentes se destacaron Maribel Verdú, Javier Cámara, Ana Castillo, Lola Marcelli, Álvaro Morte, Fernando Tejero, Rubén Sanz, Miguel Garcés, Blanca Soroa, Carla Quílez y Víctor Clavijo. También acudieron Carolina Bona, Cecilia Gessa, Carlos Hipólito, Secun de la Rosa, María Ramos, Daniel Muriel y Candela Serrat, junto con Mar Regueras, Beatriz Rico, Luisa Martín, Cristóbal Suárez, Ania Hernández, Carla Díaz, María Jesús Hoyos y David Lorente.

Tal como detalló el medio presente en la gala, la edición número 34 de los premios se caracterizó por la combinación de celebraciones a trayectorias consolidadas y el impulso a nuevas voces en la escena. La sala del Teatro Circo Price se llenó para presenciar este encuentro anual, en el que la emoción, los reencuentros y el reconocimiento a la labor interpretativa se reflejaron a lo largo de la noche.