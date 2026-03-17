Laporta plantea ampliar en 10.000 espectadores el Johan Cruyff y quiere que Flick complete su nuevo mandato

Laporta mencionó que el Ayuntamiento de Sant Joan Despí no presentó objeciones al proyecto de aumentar la capacidad del Estadi Johan Cruyff en aproximadamente 10.000 localidades, lo que permitiría alcanzar un aforo total cercano a las 16.000 personas. Esta ampliación surge como una solución provisional durante el periodo en que se ejecuten las obras de instalación de la nueva cubierta del Spotify Camp Nou, según consignó el medio RAC1. El presidente electo del FC Barcelona indicó que la ampliación del estadio tendría un carácter temporal y serviría para evitar el regreso al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, una alternativa que, según sus declaraciones, resultó costosa y compleja para la organización. Laporta declaró ante RAC1: "La alternativa sería el Johan, porque sería por un espacio corto. Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento y vimos que no eran contrarios".

De acuerdo con RAC1, el periodo previsto en que el primer equipo del Barcelona utilice el Estadi Johan Cruyff sería de un mes a mes y medio, tiempo estimado para llevar a cabo la instalación de la estructura de la nueva cubierta del Spotify Camp Nou. Laporta afirmó que la capacidad adicional permitirá disponer de un aforo suficiente para encuentros del primer equipo durante ese intervalo y también consideró que la inversión podría beneficiar a otras áreas deportivas del club, como el Barça Femení y el Barça Atlètic. En palabras del dirigente: “A ver si hacemos crecer el Barça Femení, el Barça Atlètic... Hay que potenciar a los jóvenes”, lo que resalta la intención de incrementar el uso y la proyección del estadio más allá del periodo de obras.

El medio RAC1 reportó que los trabajos sobre el Camp Nou se encuentran en una etapa relevante, y la directiva busca evitar desplazamientos prolongados, como ocurrió en la pasada temporada con la utilización de Montjuïc. Laporta explicó que todo el proceso está siendo coordinado con las autoridades municipales y consideró que el coste de la intervención en la Ciutat Esportiva Joan Gamper es asumible en el contexto económico actual del club.

En la misma entrevista, Laporta puso énfasis en la importancia de asegurar la estabilidad institucional y deportiva del FC Barcelona durante los próximos años. Según publicó RAC1, el presidente electo manifestó su deseo de que Hansi Flick, actual entrenador del primer equipo masculino, cumpla con el total de su nuevo mandato presidencial, previsto hasta 2031. Laporta detalló que se busca renovar el contrato de Flick hasta 2028, con la posibilidad de extender la relación año tras año. El dirigente describió a Flick como “un hombre joven, con mucha energía, que está bien en la ciudad”, y valoró positivamente el impacto del técnico alemán desde su llegada, al señalar que ha aportado disciplina y variantes futbolísticas respetando la esencia del club.

RAC1 informó también que la continuidad de Flick se presenta como una de las piezas clave para la consolidación de una etapa de estabilidad y crecimiento en el FC Barcelona. Laporta detalló: “Lo queremos renovar hasta el 2028, que cada temporada tenga una de margen. Él está a favor y en breve anunciaremos el acuerdo porque está muy a gusto”. Además, remarcó la importancia del vínculo profesional entre el técnico y el director deportivo, Deco, a quien también aspira a renovar para reforzar el proyecto institucional. Laporta describió a Deco ante RAC1 como “una persona reservada, introvertida, a gusto con su trabajo, que sufre mucho y tiene carácter fuerte”, atribuyéndole un papel relevante en el área deportiva del club.

Según publicó el medio, Laporta también abordó la situación financiera del FC Barcelona, destacando la relevancia de finalizar las obras del Spotify Camp Nou para lograr una recuperación económica consolidada. El presidente electo estimó que, una vez completado el estadio, se alcanzarán ingresos anuales de 450 millones de euros, cifra que contrasta con los 120 millones actuales. Pese a ello, reconoció que todavía persisten desafíos y sostuvo que el actual periodo es de consolidación económica tras una etapa de transición.

En lo relativo a la planificación deportiva, Laporta sostuvo ante RAC1 que la intención de la directiva es prorrogar la relación contractual con Robert Lewandowski, quien finaliza contrato próximamente. Según el presidente electo, la renovación dependerá de la voluntad del delantero polaco de continuar en el club. Laporta expresó: “La idea de Deco es que renueve. Se lo merece. Si se quiere quedar, porque acaba contrato, nos gustaría”. También se refirió a Lamine Yamal, con quien el club mantiene un vínculo hasta 2031 y cuya renovación calificó de sencilla. Sobre la continuidad de Marcus Rashford, aseguró que la entidad intentará prolongar su permanencia, a la vez que restó prioridad a la contratación de otro delantero centro, confiando en el rendimiento de Ferran Torres y Lewandowski para cubrir esa posición.

El deporte profesional en el club catalán recibió mención adicional con relación a la sección de baloncesto. Laporta confirmó que la construcción del nuevo Palau Blaugrana dará comienzo una vez concluidas las obras del Spotify Camp Nou. El presidente señaló que durante ese tiempo se realizarán actuaciones provisionales con el objetivo de dotar a la sección de baloncesto de una nueva infraestructura. También aseguró el compromiso institucional del FC Barcelona con la Euroliga, a pesar de las iniciativas en Europa para crear una posible competición promovida por la NBA. Laporta explicó en RAC1 que abandonar la Euroliga implicaría el pago de una penalización, postura que refuerza la continuidad del equipo en esa liga.

RAC1 consignó finalmente que, en el terreno institucional, Laporta afirmó haber recibido la felicitación del presidente de LaLiga, Javier Tebas, antes de la conclusión oficial del escrutinio electoral. El presidente electo del FC Barcelona comentó en tono distendido sobre la posibilidad de que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le hubiera escrito tras su victoria electoral, diciendo que no había revisado su teléfono móvil. Laporta también expuso estar dispuesto a restablecer la relación del club con Leo Messi, aunque recalcó que el objetivo actual sigue siendo completar el nuevo estadio como máxima prioridad.