La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá anuncia la muerte de su jefe de seguridad

Kataib Hezbolá, una de las milicias más influyentes de Irak vinculadas a Irán, eligió a Haj Abú Muyahid al Asaf como su nuevo jefe de seguridad, reemplazando a Haj Abú Alí al Askari. Según difundió el propio grupo en un comunicado en su sitio web este lunes, la designación llega tras el fallecimiento de Al Askari, cuya muerte marcó un cambio relevante dentro de la estructura de mando de la organización armada en un contexto de tensión regional creciente.

De acuerdo con la información publicada por Kataib Hezbolá, el nombramiento del nuevo responsable de seguridad fue acompañado por un mensaje en el que la agrupación expresó que “con orgullo y aceptación de la voluntad y el decreto de Dios, les anunciamos el martirio de Haj Abú Alí al Askari”. En el mismo texto se resaltó la trayectoria de Al Askari, al tiempo que se formalizó que el estandarte de la seguridad de la organización pasará a manos de Al Asaf.

El medio detalló que Kataib Hezbolá forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de grupos paramilitares de orientación proiraní que, aunque actúan en coordinación con el gobierno iraquí, han mantenido en las últimas jornadas episodios de enfrentamientos militares tanto con fuerzas estadounidenses como israelíes. Estas acciones han situado a Kataib Hezbolá como uno de los actores clave en el actual escenario de violencia en la región.

Según consignó la milicia en recientes comunicaciones internas, sus combatientes ya habían sido alertados sobre la posibilidad de enfrentar una “guerra de desgaste” poco antes del inicio de la ofensiva militar estadounidense e israelí contra objetivos respaldados por Irán. Esta advertencia se dio en el marco de la escalada de ataques registrados tanto en territorio iraquí como más allá de sus fronteras.

El fallecimiento del jefe de seguridad y el subsecuente cambio en la dirección ocurre en un momento en que la estructura de las FMP experimenta nuevos desafíos operativos y estratégicos debido a la presión internacional y a los hostigamientos cruzados con potencias extranjeras. Conforme informó el comunicado de la milicia, los recientes acontecimientos han llevado a reorganizar responsabilidades, lo que refuerza la continuidad operativa de Kataib Hezbolá frente a los riesgos actuales.

Tal como publicó la fuente, la organización armada subrayó la importancia de mantener la cohesión interna y la capacidad de respuesta ante los ataques externos. El mensaje difundido en su web no especificó detalles sobre las circunstancias en que se produjo la muerte de Al Askari, aunque enfatizó el carácter sacrificial y de resistencia de su figura.

Desde las últimas semanas, la coalición FMP ha intensificado tanto operaciones defensivas como ofensivas en el marco del contexto de hostilidades regionales. Según reportó la web oficial de Kataib Hezbolá, las tropas bajo su mando se mantienen involucradas en distintos frentes, lo que agrega presión sobre sus líderes y sobre el mando unificado de las unidades proiraníes en Irak.

La situación se complejiza aún más por el involucramiento directo de Estados Unidos e Israel en la región, que ha incrementado la frecuencia e intensidad de los ataques y las represalias. Según informaron portavoces de las FMP citados por la agrupación, el escenario actual obliga a constantes ajustes tácticos y refuerza la percepción de confrontación directa con actores extranjeros.

Kataib Hezbolá, en consonancia con el resto de las FMP, continúa posicionándose como un actor relevante dentro del tablero militar y político iraquí. De acuerdo con las comunicaciones oficiales de la agrupación, la transición en el liderazgo de seguridad busca garantizar la continuidad en la estrategia de defensa y ataque ante los desafíos planteados por la actual ofensiva.

Las reacciones internas tras la muerte del anterior responsable han sido recogidas en distintos mensajes entre los miembros y simpatizantes de la milicia. En estos mensajes, reiteran su determinación de mantener sus operaciones y su lealtad a la línea estratégica definida por la dirección proiraní en Irak.