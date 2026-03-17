La Federación Marroquí dice que "nunca" ha querido "cuestionar el rendimiento deportivo" con su apelación

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) comunicó que se encuentra preparando una nueva declaración institucional para difundir este miércoles, tras la convocatoria de sus órganos de gobierno. Esta decisión llega después de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojara a Senegal del título de la última Copa de África, adjudicando el trofeo a Marruecos debido a una infracción reglamentaria detectada en la final disputada el 18 de enero en Rabat. Así lo detalló el medio que informó sobre este caso.

Según publicó la FRMF, la Junta de Apelación de la CAF consideró que Senegal incumplió el artículo 82 del Reglamento del torneo continental, lo que llevó al comité a resolver que la selección masculina senegalesa perdió la final por incomparecencia. Tal como consignó la nota de prensa, la Federación marroquí destacó que su recurso nunca tuvo como objetivo poner en duda el rendimiento deportivo de ninguno de los equipos involucrados, sino que su única intención era solicitar a la CAF la aplicación estricta de las normas de la competición. "La Federación desea recordar que su planteamiento nunca ha tenido por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la competición", afirmó la FRMF en su comunicado, según reportó la prensa.

Durante la final de la Copa de África, en el tramo añadido del encuentro, el conjunto senegalés abandonó temporalmente el terreno de juego para manifestar su desacuerdo con un penalti señalado tras una acción protagonizada por Brahim Díaz. Como detalló la FRMF y la CAF, después de más de 15 minutos de interrupción y tensión, el partido se reanudó y Brahim Díaz falló el penalti con un lanzamiento a lo Panenka. El encuentro terminó yéndose a la prórroga, en la que Senegal terminó imponiéndose y consiguiendo el título en el césped.

A pesar de ese resultado en el campo, la CAF evaluó la conducta del equipo senegalés al considerar que su retirada momentánea representaba una infracción grave bajo el artículo 82 del reglamento, lo que fue determinante para la decisión final. Según remarcó la FRMF en sus declaraciones, el objetivo de la apelación marroquí se limitaba al ámbito reglamentario y no pretendía menoscabar los méritos deportivos alcanzados por los rivales en la competición.

En su comunicado divulgado el martes, la federación de Marruecos subrayó su voluntad de contribuir a la claridad del marco competitivo y a la preservación de la estabilidad en los torneos africanos. "La Federación reafirma su compromiso con el respeto de las normas, la claridad del marco competitivo y la preservación de la estabilidad en las competiciones africanas", subrayó el pronunciamiento recogido por el medio.

Asimismo, la FRMF extendió un mensaje de reconocimiento a todas las selecciones presentes en el torneo. "Desea felicitar a todas las naciones que han participado en esta edición de la Copa de África, que ha supuesto un momento importante para el fútbol africano", cita el organismo en el comunicado difundido a través de su canal oficial.

A la espera de un nuevo pronunciamiento, la federación anunció su intención de analizar con sus estamentos las implicancias de la resolución de la CAF, que modificó el desenlace oficial del torneo tras evaluar tanto la protesta de Marruecos como el informe del árbitro y la actitud mostrada por Senegal en el tramo final del decisivo encuentro celebrado en Rabat.

De acuerdo con lo publicado, el pronunciamiento de la FRMF se enmarca en una serie de reacciones y decisiones institucionales tras una final marcada por la controversia arbitral, la protesta senegalesa y un desenlace alterado en los despachos de la Confederación Africana, donde las normas disciplinarias regularon el criterio aplicado en la adjudicación definitiva del trofeo.