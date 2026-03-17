La esquiadora Audrey Pascual recibirá el Premio al Mérito Deportivo de San Sebastián de los Reyes

La cita oficial ante la alcaldesa Lucía Fernández servirá de antesala al evento en el que Audrey Pascual, tras adjudicarse dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, recibirá el Premio al Mérito Deportivo de San Sebastián de los Reyes. Según indicó el Ayuntamiento de este municipio madrileño, la ceremonia de entrega está programada para el 9 de abril y supondrá el reconocimiento a quien el Consistorio ha definido como la mejor deportista femenina del año.

De acuerdo con la información incluida en el comunicado oficial del Ayuntamiento y recogida por diversos medios de comunicación, Pascual destacó desde antes de su histórica actuación en el evento paralímpico internacional. El órgano municipal explicó que la esquiadora se impuso en la categoría general por los méritos deportivos acumulados durante 2025, previos a la competición de Milán-Cortina. El reconocimiento a su desempeño se apoya en una temporada caracterizada por la consecución de resultados notables en el contexto del deporte femenino local y nacional.

El medio que informó sobre la distinción expuso que la decisión del Ayuntamiento tuvo en cuenta la extraordinaria trayectoria de Audrey Pascual, que la llevó a lograr cuatro preseas en una sola edición de los Juegos Paralímpicos. El logro incluye dos títulos olímpicos en pruebas individuales, una medalla de plata y un bronce, situando a la deportista como referente y ejemplo para las nuevas generaciones. "Pascual se impuso en la categoría general a numerosas deportistas de élite por los méritos cosechados en 2025, antes incluso de viajar a los Juegos Paralímpicos", detalló el Consistorio en el comunicado, resaltando el carácter histórico de su palmarés.

El reconocimiento municipal no solo subraya los logros obtenidos en el máximo evento del deporte adaptado, sino también la contribución de la esquiadora al impulso y visibilidad del deporte femenino. La celebración que se llevará a cabo en el mes de abril incluirá la recepción oficial de Pascual por parte de la alcaldesa Lucía Fernández, como muestra del apoyo institucional y del homenaje ciudadano a la deportista originaria de San Sebastián de los Reyes.

La entrega del Premio al Mérito Deportivo se desarrolla anualmente en la ciudad con el objetivo de resaltar a las figuras más destacadas del ámbito deportivo local. Según consignó el Ayuntamiento en sus comunicaciones, la elección de Audrey Pascual este año responde al impacto de sus resultados en los principales campeonatos internacionales, así como a la proyección alcanzada con su participación en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. El Consistorio valoró la repercusión de las victorias y la capacidad de la deportista para “situarse como ejemplo del deporte femenino”.

La presencia de Audrey Pascual en San Sebastián de los Reyes durante el acto de homenaje y la posterior ceremonia oficial ratifica la posición del municipio como espacio comprometido con el desarrollo del deporte adaptado y la igualdad de oportunidades. El Ayuntamiento remarcó en su comunicado la importancia del evento para promover valores como el esfuerzo, la superación personal y la excelencia deportiva entre la juventud local y regional.