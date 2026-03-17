La alcaldesa de Santander pide a Costas un informe técnico del estado de las infraestructuras de la senda costera

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha remitido una carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que solicita a la Demarcación de Costas de Cantabria la elaboración de un informe técnico detallado sobre el estado actual de las infraestructuras de la senda costera, así como información completa sobre el proyecto diseñado y finalmente ejecutado.

Esta petición se produce tras el accidente ocurrido el pasado 3 de marzo, en el que fallecieron seis jóvenes y una resultó herida tras el colapso de una pasarela en el este de la playa de El Bocal.

En la actualidad, se encuentran clausuradas tanto la pasarela siniestrada -precintada por orden judicial- como otras dos que se encuentran en ese entorno, que se han cerrado al uso, a petición de la propia Demarcación de Costas, remitida a la Policía Local de Santander, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha señalado, "el Ayuntamiento no tiene conocimiento del estado en el que se encuentran tanto éstas como el resto de infraestructuras, cuyo mantenimiento corresponde a la propia Demarcación -que actuó sobre varios de estos elementos en 2024-".

Por esta razón, solicita, a través de esta misiva, que se realice y se haga público posteriormente un informe técnico en el que se detallen sus características, las actuaciones de mantenimiento que se han llevado a cabo y su actual estado de conservación.

Asimismo, la regidora pide que dicho informe determine si las infraestructuras que en la actualidad no forman parte de la investigación judicial pueden reabrirse, deben permanecer en uso, requieren reparaciones o, en su caso, si es aconsejable su retirada.

Además, reclama información sobre si la pasarela construida se ajusta al proyecto original de julio de 2003, "el único conocido por la Administración local y sobre el que se adquirió el compromiso futuro de mantenimiento de la senda, una vez concluidas las obras y recepcionadas por parte del Ayuntamiento", o si se produjeron modificaciones.

Así, de haberse producido cambios, solicita que se detalle quién los autorizó, si existe un proyecto modificado y qué garantías estructurales y de seguridad se aplicaron a la nueva solución constructiva.

Igualmente, la carta incide en "la necesidad de aclarar por qué dichas posibles modificaciones no fueron comunicadas al Ayuntamiento ni figuran en la documentación disponible".

Y quiere saber si el material utilizado en la pasarela -concretamente el acero usado- era inoxidable, tal y como contemplaba el proyecto inicial.

Finalmente, el Ayuntamiento reitera su "respeto absoluto" a la investigación judicial abierta y manifiesta su "plena disposición" a colaborar con la Justicia aportando toda la documentación y la información que le sea requerida.

En declaraciones a RTVE, Igual ha señalado que se tienen que aclarar "muchas dudas" dado que la pasarela proyectada "no podría haber caído de la manera que se ha caído".

Según ha señalado, la pasarela colapsada contaba en el proyecto con tres vigas bajo el suelo. Sin embargo, la infraestructura tenía su base "al aire" y, por esta razón, al caer se ha formado "un tobogán".