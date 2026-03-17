Howe: "No podemos encogernos ante un partido así"

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha asegurado este martes que su equipo debe afrontar con personalidad el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona, que se disputará este miércoles en el Spotify Camp Nou (18.45 horas), y no quiere que sus jugadores, tras el 1-1 de la ida, se encojan.

"Contamos con un grupo experimentado y con jugadores que ya han disputado muchos partidos importantes. Queremos que la importancia del partido motive a los jugadores y nos ayude a crecer. Desde luego, no podemos echarnos atrás o encogernos. Por mi parte, se trata de ejecutar bien nuestro plan", señaló el técnico inglés en rueda de prensa.

Howe recalcó que los detalles serán determinantes en una eliminatoria de máximo nivel. "Los detalles de este partido van a ser importantes. Hay que contrarrestar sus puntos fuertes y, al mismo tiempo, intentar sacar lo mejor de nosotros mismos. Creo que, si pensamos en los dos partidos que hemos disputado contra el Barcelona, hemos tenido algunas fases de juego realmente buenas y buenas ocasiones de gol, pero no hemos conseguido ganarles, así que ese es el reto", afirmó.

El técnico de las 'Urracas' también se refirió a lo que supone jugar en el estadio blaugrana, que estrena capacidad de algo más de 62.000 espectadores en esta competición. "Nos encontramos en un entorno diferente, uno en el que nunca hemos estado antes, y disfrutaremos del partido cuando llegue, pero solo lo disfrutaremos de verdad si hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Creo que estamos en buena posición para conseguirlo", manifestó.

Además, Howe confirmó que el centrocampista Lewis Miley no ha viajado con el equipo a Barcelona por lesión y tampoco estará disponible para el próximo derbi ante el Sunderland, mientras que el estado físico de Sandro Tonali se evaluará en el último entrenamiento antes de decidir su participación en el encuentro.